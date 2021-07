Èxit de la campanya d’ADN caní a Quart de Poblet

Connect on Linked in

En només un mes s’han repartit 852 vals per a realitzar la prova genètica gratis als gossos

La campanya posada en marxa a Quart de Poblet per a recollir de manera gratuïta l’ADN als gossos de la localitat i incloure’ls en el cens genètic està sent tot un èxit.

Per la porta de l’Ajuntament estan desfilant cans de totes races, grandàries i caràcter acompanyant als seus amos per a recollir el val gratuït i realitzar-se la prova d’ADN. Uns altres ho estan sol·licitant per Internet. Siga com siga el cas, la veritat és que en poc més d’un mes s’han repartit 852 vals per a realitzar la prova genètica gratis als gossos.

El procés és molt senzill. La ciutadania censada a Quart de Poblet que tinga un o diversos gossos sol·licita el val gratuït. Demana cita en un veterinari de la localitat i acudeix a la clínica. Allí li prenen una mostra de saliva indolora i, en pocs dies, es podrà localitzar al ca en tot moment a través de la seua femta o un altre material genètic.

Cada vegada són més les localitats que disposen d’aquest cens pel que és més fàcil que es localitze a les mascotes perdudes, robades o que tenen uns amos una mica despistats o incívics i no recullen la seua femta. Tots els municipis que compten amb aquest sistema poden creuar dades i si un ciutadà no recull els excrements del seu gos…voilà: serà identificat i podrà rebre la corresponent sanció.

Gràcies a la campanya Quina Animalà fins al 30 de novembre els i les veïnes de Quart de Poblet poden fer aquesta prova de manera gratuïta. A partir d’ací, hauran d’assumir el cost del genotipat que ascendeix a 36,90€ i és obligatori.

De moment s’han repartit 852 vals i s’estima que el nombre de cans que hi ha a Quart de Poblet és de 2.500.

D’altra banda, quan finalitze la campanya, l’Ajuntament elaborarà un mapa genètic amb les zones per les quals passegen habitualment els gossos de la localitat i se sabrà així per on passegen els gossos i quins estan o no censats.

La instauració del cens caní municipal per ADN té avantatges per a totes les parts implicades: el veïnat, les persones propietàries i els propis animals. El més important és que permet identificar i localitzar més fàcilment als gossos si es perden, són maltractats o abandonats, ja que el xip sí que es pot extraure de l’animal però l’ADN li identificarà sempre. A més, millora la convivència en l’entorn urbà ajudant a mantindre els carrers més nets i salubres.

Altres municipis que ja han incorporat el Cens Genètic reporten una reducció d’un 80% dels excrements abandonats en la via pública tan sols uns mesos després de l’entrada en vigor del genotipat.

Per a més informació sobre aquesta campanya, en la qual han col·laborat els veterinaris de Quart de Poblet, pots trucar al telèfon 961536210 o escriure un mail a sanitat@quartdepoblet.org