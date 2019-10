Èxit de participació a la primera activitat de Peke Turisme Alzira

Connect on Linked in

L’oferta turística llançada des de la Regidoria de Turisme, Peke Tursime Alzira, ha estat tot un èxit. Més d’un centenar de xiquetes i xiquets s’han donat cita a la Casa Reial els dies 4, 5 d’octubre. Hui, amb l’aforament complet, conclou esta primera activitat amb l’ultima de les visites per poder gaudir de la història que envolta al rei Jaume I i la ciutat d’Alzira.



Els més menuts han gaudit d’una funció teatralitzada, de la visita al MUMA, de tallers i s’han fotografiat per a tindre un record amb el propi Jaume I. La regidora de Turisme i Patrimoni Cultural, Isabel Aguilar, també ha participat activament d’esta activitat sent l’encarregada de donar a conèixer el nostre patrimoni a les xiquetes i xiquets. La regidora els ha explicat la importància de mantindre i tindre cura de la nostra ciutat.



La regidora de Turisme, Isabel Aguilar, ha destacat que: “Es tracta d’un doble èxit: per una part la gran quantitat de gent apuntada per participar i per una altra la implicació de les famílies i col·legis perquè els seus menuts coneguen la història i patrimoni de la nostra ciutat”. A més a afegit que: “Seguim treballant per consolidar este nou projecte: Peke Turisme Alzira”.