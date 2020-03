Èxit de participació en el IV Concurs d’Espardenya d’Alzira

Connect on Linked in

Èxit de participació en el IV Concurs d’Espardenya d’AlziraLa plaça del Regne d’Alzira plena de gom a gom per a la celebració de la Festa de l’Espardenyà valenciana i IV Concurs d’Espardenyà Francisco José García

26 restaurants van competir pel premi a la millor espardenya en 2020

Enguany, i fora del concurs professional, també han cuinat este plat típic 9 associacions que van passar un matí divertit i de germanor i que han rebut també el seu premi. En este cas el tercer premi de 100 euros va recaure a la Falla Nou Mercat d’Algemesí, el segon de 200 euros per a la Filà Alborxí, i el primer de 300 euros, per a la falla Sants Patrons.

Enguany el primer premi ha sigut per als riberencs Eventos Cancela, de Sueca un clàssic en la participació d’este concurs. Que s’emportaven un premi patrocinat per l’Ajuntament d’Alzira de 3000 euros a més de diversos regals de les empreses patrocinadores. El segon premi de 1500 euros va ser per al restaurant Bonaire del Palmar i el tercer, valorat en 1000 euros, per a Val i Quinze d’Alginet.

La ciutat d’Alzira va tindre un matí festiu en què la ciutadania va poder visitar els cuiners participants i conéixer el procés d’elaboració d’aquesta recepta, passar pel photocall instal·lat al costat de les muralles i sobretot provar l’Espardenya en les més de 1000 racions que es van repartir