Èxit de participació en la IX Fira Comercial de Paiporta

Milers de persones s’acosten al carrer Sant Joaquim en la gran festa dels negocis de proximitat. L’animació de les ‘gastronetes’ i el mercat medieval fa les delícies de grans i menuts





Paiporta ha celebrat aquest cap de setmana la novena edició de la seua Fira Comercial amb un gran èxit de participació. Tant les casetes dels negocis locals com la zona d’animació de les ‘gastronetes’ i el mercat medieval han registrat la visita de milers de persones, que han gaudit d’activitats diverses per a tots els públics. La Fira ha complit el seu objectiu de donar a conéixer el comerç local del poble en un ambient lúdic i festiu.



L’esdeveniment es va inaugurar divendres de vesprada, amb la presència de l’alcaldessa en funcions, Isabel Martín, i la regidora d’Ocupació i Comerç en funcions, Teresa Verdú, a més d’altres membres de l’equip de govern. Es donava així el tret d’eixida a tres dies en què el carrer Sant Joaquim ha sigut l’epicentre del poble, el punt de reunió d’amigues, amics i famílies, i un aparador perfecte per a botigues i negocis que donen vida al teixit econòmic de la localitat.



A més, també han pogut difondre la seua activitat quatre associacions locals, que han concitat l’interés dels i les visitants de la Fira Comercial.

L’esdeveniment ha mantingut, a més, una activitat continuada al llarg de tots els dies, ja que la zona d’animació oferia tallers per a xiquetes i xiquets, actuacions musicals, monòlegs i de màgia, i gastronomia d’allò més variada amb els ‘food trucks’ de l’àrea de ‘gastronetes’, des del matí fins a ben entrada la nit. D’aquesta manera s’ha arribat a un públic ampli i divers.



En la parada de l’Ajuntament s’han repartit més de 4.000 bosses de reciclatge, que es podien fer servir tant per a bossa multiusos, amb l’objectiu de gastar menys plàstic en les compres diàries, com a per a bossa de reciclatge reutilitzable. També s’han regalat un miler llarg de pissarres magnètiques de nevera, i altres obsequis com guies de l’arbrat de Villa Amparo, editades per l’Ajuntament, o de l’Agència de Promoció del Valencià AVIVA Paiporta, a més de material la campanya ‘Paiporta Ciutat Lectora’ per a afavorir la lectura.



D’altra banda, han portat a terme tallers de conscienciació en la conservació del medi ambient l’empresa Ecoembes, amb un taller per a xiquetes i xiquets sobre reciclatge, i el Grup Scout Gaia, que va oferir altre taller de màscares d’animals en perill d’extinció i un foto-reclam pel medi ambient.