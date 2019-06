Èxit de participació en la Mostra Empresarial de Torrent

Print This Post

Més de setanta empreses, negocis i comerços de la ciutat van participar oferint promocions, descomptes i ofertes

Durant el divendres i dissabte, el primer tram de l’avinguda Al Vedat va acollir la Mostra Empresarial 2019, una gran fira comercial en la qual van participar més de setanta empreses, negocis i comerços de Torrent. Organitzada per ACST (Associació de Comerciants i Serveis de Torrent) i en col·laboració amb l’Ajuntament de Torrent a través de l’empresa municipal Idea’t, Caixa Popular, Caixa Rural de Torrent – Grup Cooperatiu Cajamar, Cases de Dret Advocats i Confecomerç CV, l’esdeveniment va comptar amb un gran nombre d’ofertes exclusives i descomptes d’un gran ventall de productes com a roba, complements, assegurances i diferents serveis.

Per part seua, el públic infantil va poder gaudir d’animacions com “La casa de Mickey Mouse”, l’espectacle de la pel·lícula “Toy Story 4”, el xou matutí de “Bob Esponja”, així com multitud de tallers pintacaras, cuentacuentos, papiroflexia o sessions de tatuatges infantils.