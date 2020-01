Èxit de participació en la primera Quedada de Running Femení de la 10KFem 2020 celebrada a Cullera

Connect on Linked in

L’entrenament ha sigut dirigit per l’atleta local i d’elit, Raquel Almiñana

També van assistir la regidora d’Igualtat, Marta Tur i el regidor d’Esports, Javier Cerveró, de l’Ajuntament de Cullera

El dissabte la localitat de Cullera va acollir la primera la Quedada de Running Femení, organitzada per la Carrera 10KFem. L’entrenament ha sigut dirigit per Raquel Almiñana, atleta d’elit de Serrà Club Atletisme, ambaixadora de la Carrera 10KFem i referent del running. A la sessió també han assistit els regidors d’Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Cullera, Marta Tur i Javier Cerveró.

La directora de la carrera, Meravelles Aparicio ha agracedcio a les assistents la seua presència i el bon acolliment que ha tingut aquesta primera quedada a Cullera. També ha assenyalat la importància que les dones participen i visquen l’esport en primera persona per a animar a altres dones a unir-se. “Especialment agrair a l’Ambaixadora d’aquesta sessió Raquel Almiñana, fundadora de Almirunning Cullera, la seua col·laboració perquè la quedada haja sigut tot un èxit. Us ànim a totes a continuar entrenant per a visibilitzar l’esport femení”. En aquest sentit, la regidora d’Igualtat ha volgut ressaltar “la importància que cadascuna pose el seu granet d’arena per a continuar avançant en la igualtat en l’esport i que, activitats com aquesta, puguen celebrar-se més sovint a la ciutat”.

Les participants han realitzat un entrenament de tècnica de carrera i de canvis de ritme, que podran incloure en les seues sessions futures, “perquè els seus entrenaments siguen més útils, amens i els ajuden a progressar més ràpidament”, ha apuntat la directora de la carrera.

Les Quedades 10KFem de Running Femení, es realitzaran en diverses localitats de la Comunitat Valenciana, com Alcoi, Torrent o Manises i també està prevista una a Madrid, per a preparar la Carrera 10KFem, primera carrera de 10km de categoria femenina d’Espanya, que compleix enguany la seua 6a edició, i que serà el pròxim 8 de març a València, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona.