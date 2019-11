Èxit de participació en les Jornades de Psicologia, Educació i municipi, celebrades a Burjassot

Print This Post

Dijous passat 24 d’octubre, el Centre Cultural Tivoli de Burjassot va albergar una trobada entre més de 150 els professionals de la psicologia que intervenen habitualment en les àrees educatives i soci comunitàries de la Comunitat Valenciana. Va ser en el marc de les XXIII Jornades de Psicologia, educació i municipi que ha acollit el municipi, gràcies a la col·laboració de la regidoria d’Educació d’Ajuntament de Burjassot, dirigida per Manuela Carrero, amb la Comissió d’Intervenció Municipal del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, organitzadora de l’esdeveniment, rebent també la col·laboració de la Diputació de València.

L’acte inaugural va estar a càrrec de Manuela Carrero, regidora d’Educació; Javier Naharros, regidor delegat de Cultura i Joventut, Memòria democràtica, Turisme i Patrimoni; Pilar Molina, diputada de l’Àrea d’Administració General de la Diputació de València i Andrea Ollero, vocal de la Junta de Govern del COPCV. L’acte va ser coordinat per Amparo Ibáñez, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot.

A continuació, Coral Elizondo, psicòloga, orientadora educativa i tot un referent en inclusió educativa, va impartir la ponència “L’educació Inclusiva, un nou paradigma transformador”. Elizondo va parlar de la necessitat d’una educació inclusiva com una necessitat en el nostre model actual de societat i va instar als centres educatius a obrir un espai de reflexió i participació de tota la comunitat educativa, com el primer pas cap a la inclusió educativa. La ponència va ser coordinada per Pilar Royo, tècnica d’Educació de l’Ajuntament de Burjassot.

Posteriorment, es va realitzar una taula redona- debat, amb el títol: “La inclusió educativa en els centres educatius: present i futur”, que va permetre compartir experiències des de diferents professionals que intervenen en els centres educatius. La taula, moderada per Andrea Ollero, va comptar amb la participació de Joaquina Barba Plaza, presidenta de l’Associació de Directors i Directores d’Infantil i Primària (ADIP-PV); José Blasco Alagarda, inspector d’educació; Magdalena Campa Marró, directora del CEE Verge de l’Esperança de Cheste; Francisco Javier Escolano Martínez, vicedirector i orientador de l’IES Vetles i Vents de Gandia i Esther Roca Campos, directora del Màster de Necessitats Educativa especials i Atenció Primerenca de la Universitat Internacional de València.

En finalitzar la taula, el COPCV va rendir un merescut homenatge a José Blasco Alagarda, en reconeixement a tota una carrera professional dedicada a l’Educació. La Jornada va concloure amb la intervencions de la directora general d’Inclusió Educativa de la Conselleria d’Educació, Raquel Andrés Gimeno, de la regidora d’Educació Manuela Carrero i del vocal de la Junta de Govern del COPCV, Manuel Peretó Soriano.