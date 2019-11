Èxit del programa Jove Oportunitat a Carlet

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Carlet, per segon any consecutiu, ha dut a terme el programa JOOP, jove oportunitat i l’èxit ha estat rotund. Dels set joves que l’iniciaren, tots ells han aconseguit els objectius del programa, continuar estudiant o treballar. El programa JOOP és un programa de l’IVAJ (Institut Valencià de la Joventut) dirigit a jóvens entre 16 i 21 anys que han deixat d’estudiar de manera prematura, que no tenen cap titulació o únicament el graduat en ESO i que, actualment, ni treballen ni estudien.



Enguany, dels 14 inscrits el passat mes de maig, el feren 8 persones. El programa JOOP l’han dut a terme pedagogs i monitors experts, els quals orienten els participants en les alternatives possibles per a dur a terme el projecte laboral de cada u, amb una metodologia acadèmica completament diferent a la que estan acostumats, molt dinàmica i motivadora i amb un grau elevat d’èxit una vegada completat el programa.



PROGRAMA INNOVADOR

El programa s’ha desenvolupat de forma presencial fins al mes d’octubre Esta iniciativa compta a més amb una segona part en la qual es fa un seguiment de la trajectòria de l’alumnat, acompanyant-los per tal que complisquen els seues objectius marcats al llarg de les classes.

Hui els participants han acomiadat la seua “coach” Laura Millán i han rebut la felicitació per part de la regidora de Joventut, Sandra Hervàs, i l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega.La regidora de Joventut, Sandra Hervàs, considera que “l’èxit d’este programa és evident, de fet la majoria dels que l’han realitzat no han pogut estar hui a la cloenda perquè estan ja inserits al mercat laboral, la resta estudien. Precisament eixe és l’objectiu, que els jóvens troben oportunitats”.