Èxit del teletreball en les practiques del màster Erasmus Mundus en psicologia de la Universitat

Les pràctiques on-line es desenvolupen amb èxit en el prestigiós màster Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans (WOP-P), coordinat per la Universitat de València i que cursen en el seu segon any uns cinquanta estudiants de 20 nacionalitats diferents de tot arreu del món, segons ha posat de manifest una exhaustiva enquesta de seguiment, implementada per la pròpia institució.

Com explica el seu director, el professor Vicente Martínez-Tur aquest màster “és sempre una font d’innovació i per descomptat una caixa de sorpreses i de reptes per a anar aconseguint la formació d’excel·lència a la qual ens compromet el segell Erasmus Mundus de la UE en el programa”. Enguany, la sorpresa ha vingut donada perquè just en el moment d’incorporar-se els estudiants a les empreses en pràctiques es va declarar a Espanya i en molts altres països l’estat d’alerta. El coordinador del màster en la Universitat de València, Professor José María Peiró assenyala: “Els nostres estudiants fan el Pràcticum en empreses i organitzacions de molts països (varis estan als Estats Units, uns altres en altres països europeus: França, Alemanya, Suècia, etc.). Quan va començar l’estat d’alerta alguns acabaven d’arribar als Estats Units i van haver d’estar en quarantena, i quasi tots van iniciar les pràctiques on-line i continuen així…… És a dir, teletreballant. De fet, molts mai han arribat a visitar les instal·lacions de l’empresa i pràcticament tots en els diferents països estan fent unes pràctiques mitjançant teletreball”.

Ara, la direcció del màster ha fet un seguiment amb qüestionaris per a conéixer la seua experiència i acaba de publicar les respostes en la web del màster (https://www.erasmuswop.org ). Com es pot veure per les respostes, assenyala Martínez-Tur, “l’experiència és molt diversa i amb freqüència fantàstica. Es veu amb claredat que estem en empreses i organitzacions capdavanteres en diversos països del món, la qual cosa sempre, en aquest màster, dóna una gran riquesa i proporciona un gran capital formatiu per a alumnes i professors”.

Fins i tot amb els canvis on-line, els estudiants, convertits ja en professionals en pràctiques, segueixen el protocol per a reportar les seues pràctiques, al mateix temps que les estan fent. Això permet un seguiment on-line pel tutor del màster per a anar valorant i donant suport a l’adquisició de les competències professionals, segons el model dels professionals Europeus del Psicologia del Treball, Europsy. “Així, els nostres estudiants informen periòdicament de les seues activitats en l’empresa i com elles els han permés practicar aqueixes competències. Hem desenvolupat per a això una plataforma on-line en la qual han de descriure les activitats que realitzen, per a quins clients i amb quines tecnologies etc. L’objectiu és que proporcionen evidència que estan adquirint les competències professionals que demanen les empreses en l’actualitat”, assenyala José Mª Peiró.

Lògicament, conclou el professor Peiró, “la nova situació de tele pràcticum planteja l’oportunitat d’aprendre en la realitat de l’empresa (en moltes ocasions empreses amb àmplia experiència en teletreball, per ser multinacionals i globals) el treball on-line i digital, que serà molt necessari per als professionals en l’anomenada nova normalitat”.

El Màster EM WOP-P, que coordina la Universitat de València i dirigeix el professor Vicente Martinez-Tur, és impartit per un consorci de quatre Universitats Europees (Barcelona, Bolonya, Coímbra, i València) atorgant titulació conjunta als seus graduats. També col·laboren les Universitats de Guelph (el Canadà), Florida Institute of Technology (USA), Illinois Institute of Technology (USA), University of Baltimore (USA), Universitat de Puerto Rico i Universitat de Brasília (el Brasil).

El títol de Màster és el que habilita per a l’exercici professional com a psicòleg a Espanya, Portugal i Itàlia. A més, la formació impartida en aquest màster Erasmus Mundus qualifica per a obtindre el Certificat de Qualitat Professional com a Psicòleg EUROPSY atorgat per la Federació Europea d’Associacions de Psicologia (EFPA) (http://www.europsy-efpa.eu)

El Màster Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans té una duració de 120 ECTS. El pla d’estudis exigeix una mobilitat mínima d’un semestre en una altra Universitat del Consorci i un practicum que amb freqüència és també en un altre país diferent al de la Universitat en què es realitzen els estudis. El màster té també un professorat internacional a més de l’integrat per les universitats del consorci europeu. Uns quinze professors visitants imparteixen cada any docència o seminaris complementaris en el Màster.

A la Universitat de València tota la docència s’imparteix en anglés i, a més, en el Centre Internacional de Gandia s’organitza l’Escola d’Hivern o “Winter School” (dues setmanes intensives en règim d’internat) en la qual participen els alumnes de totes les universitats i a la qual incorporen una dotzena d’estudiants d’altres màsters i doctorats internacionals, seleccionats també per l’equip de coordinació del consorci.