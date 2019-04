Èxit en els primers Premis Joves Punters de la Mancomunitat Horta Sud

Connect on Linked in

Carlos F. Bielsa: “Reconeixem els millors valors en els nostres joves compromesos amb la innovació, compromís social, igualtat, energies renovables…”

La Mancomunitat de l’Horta Sud ha celebrat amb èxit l’acte de lliurament de la primera edició dels Premis Joves Punters de l’Horta Sud. En el Teatre Auditori de Catarroja (TAC), i davant representants de la vida pública i privada de la comarca, s’han destacat i premiat tres negocis de joves emprenedors de l’Horta Sud.

Després de l’obertura en paraules de l’alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, la Directora General d’Ocupació i Formació Labora, Rocío Briones, ha destacat la labor d’actes com aquest per el “reconeixement i impuls per la creació d’ocupació, especialment juvenil, per a generar riquesa i progrés”.

Així, el tercer premi, consistent en un Ipad, ha sigut per a “La cuineta” de Begoña Carrero, d’Alfafar, i ha estat entregat per la vicepresidenta segona de la Mancomunitat, i alcaldessa de Benetússer i el regidor de Medi Ambient d’Alfafar.

El segon premi, un MacBook, ha destacat al professor i youtuber Ivan Torondell, de Massanassa. Entregat de mans de la vicepresidenta primera de la Mancomunitat i alcaldessa d’Alaquàs, i de l’alcalde de Massanassa.

El primer premi, una campanya promocional i en xarxes socials valorada en 3.000 euros, ha sigut per a la cooperativa de disseny i creació de bicicletes elèctriques formada per Miguel Ángel Velasco i Marta Piñero. El premi ha sigut entregat pel president de la Mancomunitat, i alcalde de Mislata, l’alcalde de Catarroja i el director general de Caixa Rural de Torrent.

La regidora d’impuls Econòmic de Catarroja, Lorena Silvent, ha donat pas a les paraules del president, Carlos Fernandez Bielsa, qui ha tancat l’acte reconeixent “la iniciativa emprenedora dels joves que fan d’aquesta una comarca més pròspera, amb el seu esforç”.

Així ha agraït el mèrit als guardonats, i ha destacat que “els 20 municipis units de l’Horta Sud volem ser part important en l’impuls de polítiques que ajuden especialment a generar ocupació”.

Bielsa assegura que el Pla Estratègic, posat en marxa entre tots els municipis pretén “ajudar a créixer junts i de la manera més positiva”.

El president de la Institució Intermuinicipal ha acabat convocant a tots a la segona edició dels nostres Premis Joves Punters. Perquè “no oblidem que #SomHortaSud”.