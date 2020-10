Èxit en la I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó

Connect on Linked in

Aquest dissabte, dia 17 d’octubre, a les huit del matí des de la Plaça de la Sénia de Massamagrell s’ha realitzat l’eixida prevista dels 21 ciclistes participants de la I Peregrinació Ciclista Corona d’Aragó amb direcció al municipi d’Albentosa (Terol) i finalització de la peregrinació en la Catedral de València. En l’acte d’eixida es trobava Francisco Gómez Laserna, Alcalde – President Excm. Ajuntament de Massamagrell i don Jesús Gimeno Peris juntament amb la Dra. Ana Mafé García representants de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal. Abans de l’eixida per motiu de la situació sanitària global de la COVID-19 s’ha informat a tots els pelegrins ciclistes de les mesures de seguretat i la normativa sobre el COVID-19.

La Dra. Ana Mafé ha insistit en la necessitat d’unir sinergies des de la societat civil amb els municipis que jalonen el camí i, així propulsar les peregrinacions amb motiu de l’Any Jubilar del Sant Calze de València en El Camí del Sant Greal.

La vertebració del Camí del Sant Greal va ser gestada pel visionari arquebisbe de València Dr. Sr. Marcelino Olaechea a principis de 1958 entre Aragó i València. A principis del present segle l´Institut d´Estudis Valencians va reprendre la iniciativa a través de la unió de sinergies entre la Confraria del Sant Calze, la Gestora Turística de Sant Joan de la Penya, la Real Germanor del Sant Calze i la Germanor de Cavallers de Sant Joan de la Penya van crear l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal.

Els pelegrins ciclistes han passat pels següents municipis com Puçol, Gilet, Estivella, Torres-Torres, Soneja, Segorbe, en el municipi d’Altura (Castelló) han realitzat una breu parada per a fer-se una foto en commemoració d’aquest moment per la bellesa del paisatge. Posteriorment han seguit amb direcció a Navajas, abans d’arribar a Jérica en el quilòmetre 56 del recorregut han realitzat un breu avituallament, continuat el trajecte per Barracas fins a Venda de l’Aire (Terol) on han realitzat un breu descans.

Després han arribat al municipi d’Albentosa (Terol) on Yolanda Salvador Corella, Alcaldessa – Presidenta Excm. Ajuntament d’Albentosa ha rebut als pelegrins participants.

El municipi d’Albentosa serà l’inici del Camí del Sant Greal per als qui desitgen aconseguir el diploma de pelegrinatge que expedeix l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal.

Significa que igual que Astorga vertebra la Ruta Jacobea, així ho farà Albentosa a València.

Després de reposar forces han començat el retorn cap a la Catedral de València amb arribada a les 17.00 hores. En el trajecte de retorn han passat pels municipis de l’anada.

A Massamagrell han parat per a rebre la benedicció del rector don José i el volteig de campanes.

En el municipi d’Emperador (València) els pelegrins ciclistes han sigut rebuts per Alberto Bayarri Remolí, Alcalde – President Excm. Ajuntament d’Emperador i pel seu equip de govern.

Després del lliurament de samarretes han seguit amb adreça a Albalat dels Sorells, Meliana, Tavernes Blanques i com a destí final la Catedral de València han arribat a les 17.00 hores com estava previst.

En entrar per l’accés per als vianants de la Plaça de la Reina a la Porta de Ferros de la Catedral de València els pelegrins han sigut rebuts amb corredor d’honor per la Banda de Cornetes i Tambors Cadets del Camí del Sant Greal de Vilamarxant i Banda Penitència i Passió de València.

Tot seguit a la porta de la Catedral de València Rnd. Sr. Álvaro Almenar Picallo, Cabildo Protocol i Zelador del Culte del Sant Calze de la Catedral de València i Antonio Rossi, President Confraria del Sant Calze de València han rebut als pelegrins ciclistes. Tot l’acte s’ha celebrat seguint les normes de distància de seguretat. Una vegada realitzades les fotografies de record han entrat en la Capella del Sant Calze de València. A l’interior els pelegrins han rebut unes paraules de benvinguda del Rnd. Sr. Álvaro Almenar i posteriorment de la Dra. Ana Mafé, Presidenta en funcions de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal ha donat les gràcies a totes les persones que han participat en aquesta peregrinació: alcaldes de Massamagrell i Albentosa, Peña Ciclista de Massamagrell, Centre Òptic Losan i a don Álvaro Almenar.

Una vegada finalitzat aquest moment en la Capella, els pelegrins han segellat la seua credencial amb la presència de don Antonio Rossi, President Confraria del Sant Calze de València.

A l’eixida els pelegrins han pogut escoltar unes peces que en el seu honor ha interpretat la Banda de Cornetes i Tambors Cadets del Camí del Sant Greal de Vilamarxant i Banda Penitència i Passió de València.

Una gesta que posa el punt de partida de l’Any Jubilar del Sant Calze de la Catedral de València. Un motiu més que suficient com per a recórrer el Camí del Sant Greal, Ruta del Coneixement, camí de la Pau.