Èxit en la jornada “La salut de les dónes en temps de pandèmia”a Burjassot

El Centre Socioeducatiu Díaz Pintado ha albergat la celebració de la jornada “La salut dels dónes en temps de pandèmia”, una activitat programada des de la regidoria d’Igualtat i Feminisme, dirigida per l’Alcalde de Burjassot, Rafa García i gestionada a través de Espai Dóna, amb motiu de la recent commemoració del Dia Internacional d’acció per la salut en les dones, celebrat el passat 28 de maig.

Amb l’aforament permés complet, la jornada ha començat amb la presentació i la benvinguda a totes les presents per part de la regidora responsable de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Burjassot, Yolanda Andrés. A continuació, s’ha donat pas a la intervenció de les ponents convidades: Gabriela Moiana, docent, sociòloga i treballadora social; Begoña Frades, psiquiatre i responsable de l’àrea de salut mental de l’Hospital Pare Jofre de València i Reyes Matamales, educadora social, pedagoga i professora de la UV i la UNED.

Exercint de moderadora del diàleg l’agent de Equalitat, Laura Hervás, les tres ponents han anat prenent la paraula per a, entre totes, abordar assumptes relacionats amb les dones i la seua salut, des de diferents perspectives i sobre com la pandèmia que estem vivint, igual que altres crisis passades, ha suposat un agreujant més en les diferències i desigualtats per raó de sexe o gènere que pateixen les dones en la societat actual.