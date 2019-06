Èxit en l’anunci de la sisena edició l’Espiga Rock de Sueca

Connect on Linked in

En només 48 hores s’esgoten les 200 entrades promocionals sense haver anunciat cap banda.

La venda d’entrades anticipades a 8€ ve acompanyada dels primers grups confirmats: Frida i Roba Estesa.

L’Espiga Rock 2019 ja calfa motors i torna amb més força que mai. El festival de música de la capital de la Ribera Baixa, organitzat per l’Ajuntament de Sueca i que se celebrarà el pròxim 31 d’agost a la ciutat de Sueca, arriba enguany a la seua sisena edició. Grups capdavanters del panorama musical tant valencià com estatal es donaran cita en este festival que no para de créixer i es consolida any rere any. Prova d’esta consolidació és l’èxit entre el públic que en només 48 hores ha esgotat les 200 entrades promocionals, sense haver anunciat cap banda.

Entre els grups que actuaran al festival, des de l’organització han confirmem els dos primers noms: Des del camp de Tarragona Roba Estesa, format íntegrament per dones, fusiona les músiques urbanes i festives amb la instrumentació i melodies folk. Recentment han tret al mercat Desglaç, un disc amb 12 temes que busca potenciar la lluita feminista. Una altra de les confirmacions ha estat la banda de rap Frida, la qual va participar en el concert benèfic per la infància celebrat a Sueca al passat mes de març. Este grup valencià ha publicat en 2018 un nou àlbum anomenat Gegants. En este disc, Frida incorpora una veu femenina i compta amb col·laboracions de luxe, com Vadebo o Xavi Sarrià.

El festival, que se celebrarà en el marc de la Fira i Festes de Sueca 2019, ha posat a la venda, a partir de hui dimarts, nous abonaments anticipats a través del web de Notikumi al preu de 8 euros. L’Espiga Rock, tornarà a celebrar-se, com l’any passat, al recinte fester situat al Polígon industrial número 38 de la localitat amb moltes sorpreses encara per desvetllar.