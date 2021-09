Èxit en l’oferta d’oci educatiu infantil i juvenil d’Alfafar

Connect on Linked in

El Campus d’Estiu realitzat el mes de juliol va permetre fomentar la conciliació laboral i familiar en període no lectiu.

El 94% de les famílies s’han mostrat “molt satisfetes” amb les activitats realitzades



L’Espai Jove també ha oferit un programa complementari d’activitats d’oci educatiu.



L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut i en col·laboració amb el Complex Esportiu Suma i l’àrea de Benestar Social, va desenvolupar el Campus d’Estiu del 5 al 30 de juliol. Els resultats de l’enquesta de satisfacció revelen que el 94% de les famílies participants estan “molt satisfetes” amb les activitats.



El consistori ha desenvolupat aquest Campus com a part del seu compromís per al suport a la conciliació de la vida laboral i familiar en el període no lectiu, a través d’activitats lúdiques i esportives de qualitat. A més, des de l’Espai jove ha oferit en les seues instal·lacions activitats d’oci educatiu per a oferir una alternativa a la conciliació familiar.



El Campus d’Estiu va comptar amb un programa de tallers educatius d’estiu, activitats esportives i lúdiques. A més, enguany s’ha comptat amb una novetat, l’eixida al centre Hapik d’Alfafar per a xiquets, xiquetes i adolescents de 3 a 16 anys.



Totes les activitats han complit amb les normatives vigents. Així, els grups de treball constaven d’una ràtio menor de participants en grups estables.

Aquestes activitats tenien com a finalitat el combatre els efectes que la crisi sanitària està tenint sobre la infància i l’adolescència més vulnerable, especialment aquella que ha vist agreujada la seua situació per presentar diferents i majors necessitats de suport i acompanyament educatiu.



L’Ajuntament d’Alfafar continuarà apostant per aquesta mena d’activitats que s’ofereixen a la ciutadania per a fer costat a les famílies i facilitar la conciliació familiar, i continuarà treballant a millorar com cada any i poder oferir una experiència de qualitat.