Èxit Internacional a la VIIIª Edició del Concurs de Cant Marti i Soler: Dragana Paunovic es Corona Com a Guanyadora

La vuitena edició del concurs ha destacat per la gran participació internacional i el suport a les joves promeses de la lírica.

Amb la victòria de Paunovic, el certamen reafirma el seu compromís amb el futur del cant líric a nivell global.

Aquest cap de setmana ha tingut lloc la vuitena edició del concurs internacional de cant Marti i Soler a Polinyà de Xúquer; aquest certamen té com a objectiu recolzar i potenciar el futur dels joves cantants lírics a nivell internacional, enguany més que mai, ja que ha sigut l’edició en la que més participants d’àmbit internacional han participat. El concurs ha comptat amb vint-i-quatre joves de gran varietat de països i un jurat conformat per grans estudiosos de l’àmbit musical.

Aquesta vuitena edició ha comptat amb participants d’un nivell molt elevat, quedant com a guanyadora la soprano serbo-hongaresa Dragana Paunovic; la jove també ha guanyat el premi a millor compositora valencià; per altra banda, la segona premiada del certamen ha sigut la soprano italiana Antonella Zanetti, resident en Argentina, la qual també ha obtingut el premi del públic. En tercer lloc, ha quedat el baríton mexicà Daniel Gallegos. Aquesta edició del concurs ha comptat especialment amb gran afluència online i a les xarxes socials.

El certamen s’ha consolidat com una cita imprescindible per als amants de la música i la lírica i el proper 2026 seguirà apostant pel recolçament de les futures promeses del cant internacional i nacional.