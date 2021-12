Experts daten del segle XVII la campana de l’ermita dels Benissants de la Pedra a Sueca

Connect on Linked in

La campana de l’ermita dels Benissants de la Pedra, situada en la Muntanyeta dels Sants, va ser construïda en el segle XVII i, per tant, constitueix una peça de gran valor patrimonial, segons l’estudi detallat realitzat per l’Associació de Campaners de la Catedral de València, un col·lectiu que, des de fa 30 anys, treballa en l’elaboració d’un inventari de campanes el més complet possible de tot el territori valencià. Segons els seus membres, no es pot apreciar el patrimoni que es desconeix i, malgrat les guerres i conflictes que s’han viscut, i que han provocat la desaparició de moltes campanes, l’inventari realitzat demostra que encara tenim una gran quantitat que hem de preservar el valor de les quals és necessari mostrar a la ciutadania.

Amb este propòsit, l’Associació es va posar en contacte amb l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Patrimoni, per a la realització d’un estudi complet de la campana “perquè intuíem que tenia un gran valor històric. Estudiant, i podent documentar-la detalladament, hem conclòs que podria datar-se de principis del segle XVII i, per tant, estaríem parlant d’una de les campanes més antigues de tota la Comunitat Valenciana”, ha explicat Joan Alepuz, membre de l’Associació de Campaners de la Catedral de València, qui ha assenyalat també que només existirien unes 70 campanes anteriors a esta cronologia, i que es tracta d’una campana molt antiga i interessant, dedicada als titulars de l’ermita i, com a dada anecdòtica, en la qual s’indica que pertany a Sueca. “Només tenim unes 120 campanes del segle XVII; una xifra molt baixa enfront de les 6.000 campanes que pensem existeixen per tot el territori valencià”.

La regidora de Patrimoni, Celia Beltrán, ha mostrat el seu agraïment a Joan Alepuz, i a l’Associació a la qual pertany, per l’interés mostrat en l’estudi de les campanes de Sueca i la seua comarca, “gràcies al qual hem pogut conéixer que comptem amb una, especialment, d’un gran valor històric i patrimonial, com la resta de l’entorn de la Muntanyeta. El nostre deure és cuidar-lo i fer tot el possible perquè romanga en el temps; per este motiu, des de l’Ajuntament, i gràcies al treball transversal de diverses regidories implicades, hem previst una sèrie d’actuacions, com ara el tractament que es va realitzar recentment contra diverses plagues a l’interior de l’ermita, o la instal·lació de finestres noves que es durà a terme pròximament”.