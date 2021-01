Experts en salut i ciutats sostenibles participen en la III Setmana del Clima i del Medi Ambient de Quart de Poblet

Connect on Linked in

Per a inscriure’s en les diferents activitats, la ciutadania ha d’enviar un correu electrònic a participa@limne.org



Quart de Poblet ja està llest per a viure la tercera edició de la Setmana del Clima i el Medi Ambient, que tindrà lloc del 24 de gener al 2 de febrer, en la qual es realitzaran diferents activitats amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de protegir i respectar el medi ambient i consolidar un model de municipi sostenible i intel·ligent.

L’Ajuntament ha organitzat una setmana diferent, adaptant-se al nou escenari que ha deixat la pandèmia del Coronavirus, i apostant per altres fórmules per a eliminar o reduir al mínim el contacte social, assegurant el compliment estricte de les mesures de seguretat i higiene recomanades per a evitar contagis.

Així, el llit del riu Túria acollirà diverses rutes d’educació ambiental per a conéixer més a fons aquest paratge de manera segura. La programació arrancarà amb una visita en la qual es descobrirà el bosc de ribera, el diumenge 24. Per al dissabte 30 de gener, s’ha programat una recollida de residus al parc fluvial, mentre que per al diumenge 31 de gener, la proposta consisteix en el reconeixement de fauna i cerca de petjades. Totes les jornades tindran lloc de 10.30 a 12.30 hores i per grups. En aquest sentit, cal destacar que tots els itineraris, organitzats per la Fundació Limne, es realitzaran per torns, amb aforament reduït amb un màxim de sis persones en cadascun, per la qual cosa per a participar és necessari inscriure’s en participa@limne.org.

Per motius de seguretat, enguany s’ha apostat pel format en línia en les taules redones i de debat, en les quals la pandèmia del Coronavirus i la seua relació amb el medi ambient ocuparan un paper central.

El coordinador de la unitat multidisciplinària de la COVID-19 de l’Hospital General de València i, a més, originari de Quart Poblet, Francisco Sanz, oferirà la xarrada “La prevenció de les patologies mediambientals en la lluita contra el Coronavirus”. En aquesta, relatarà la lluita en primera línia contra la pandèmia i com patologies prèvies a causa de la pol·lució afecten l’afecció del virus. La trobada se celebrarà el dimecres 27 a les 19 hores.

D’altra banda, i sota el títol “Ciutats saludables, resilients i sostenibles enfront d’amenaces com la COVID 19”, el Consultor Internacional en Desenvolupament Econòmic Local, Francisco Alburquerque, parlarà sobre la importància de consolidar un nou model de ciutat. En la seua xarrada, Alburquerque aposta per l’ampliació de zones verdes i la reducció del trànsit i la contaminació per a afavorir una millor salut per als i les residents i una millor resistència a amenaces com el Coronavirus. Finalment, per al divendres 29 a les 11 hores, s’ha organitzat una taula redona en entorn a l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI), cofinançada per al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER. En la cita es detallaran les últimes accions realitzades i els projectes a impulsar en aquest 2021.

Per a inscriure’s en les ponències cal escriure un email a medio.ambiente@quartdepoblet.org.

Reciclatge de residus

Els veïns i les veïnes tindran ocasió de depositar els seus aparells elèctrics i electrònics en un punt net de recollida que s’instal·larà el dilluns 25 de 10 a 19 hores, al costat de l’estació de metro Quart de Poblet. Així mateix, l’ecoparc tornarà a visitar el municipi del dijous 28 al dissabte 30 de gener, en horari de 10 a 14 i de 16 a 19 hores el dijous i el divendres, i el dissabte, de 10 a 14 hores. Com és habitual, estarà situat al carrer Trafalgar, al costat del monument de la Constitució.

Per a conscienciar sobre la importància de separar i reciclar correctament els residus que es generen a casa, el 2 de febrer d’11 a 13 hores s’habilitarà un estand informatiu perquè la ciutadania conega com i on depositar les seues deixalles.

Finalment, s’ha organitzat un concurs de fotografia per a mostrar a través de Facebook els espais naturals del municipi i posar en valor la seua riquesa. Les persones interessades a participar poden fer-ho seguint les indicacions de la pàgina de Urbanisme Obert de Quart de Poblet.