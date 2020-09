Expo de la copa del torneig gastronòmic Paella Cup al Mercat Central de València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Des de hui, dijous 17 de setembre, i fins dissabte que ve, s’exhibirà en el Mercat Central la Copa del primer Mundial de Paella, un ninot de falla que rebrà el guanyador del torneig gastronòmic organitzat el mateix Dia Mundial de la Paella, el diumenge 20 de setembre.

El regidor de Turisme de l’Ajuntament de València i president de Visit València, Emiliano García, ha destacat que es tracta d’una iniciativa per a “posar en valor les falles i contribuir a donar-los visibilitat, també a través del treball dels artistes fallers”. Així mateix, ha afegit que “en estos moments més que mai ens sembla fonamental fer costat a les falles de totes les formes possibles. Per això, amb este xicotet gest, volem que el treball dels nostres artistes fallers viatge, esta vegada de mà de la gastronomia. Igual que ocorre amb la paella, la creativitat i el talent dels artistes fallers ha de ser reconegut a tot el món com a emblema de València”. __________________________