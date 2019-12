Expojove amplia l’oferta d’activitats per viure el Nadal a Picassent

Print This Post

Enguany, entre les diferents propostes lúdiques, s’ha incorporat durant uns dies una dotació del Consorci Provincial de Bombers, on totes les persones visitants, podran visitar una unitat mòbil.



L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura i Joventut, organitza un any més Expojove, la fira de l’oci i la diversió, amb diferents activitats lúdiques destinades a les famílies del municipi.



Esta activitat s’emmarca dins de l’iniciativa «L’Oferta Cultural a Casa per Nadal», una proposta per convidar la ciutadania a disfrutar d’estes dates nadalenques al municipi, amb una oferta sociocultural diversa i idònia per passar uns dies en família molt divertits. Jaume Sobrevela, regidor de Cultura i Joventut, afirma que «Continuant amb la línia d’altres anys, l’objectiu és aprofitar els recursos del nostre poble amb les seues instal·lacions municipals perquè el veïnat puga gaudir del Nadal sense eixir del poble».



L’entrada és gratuïta i l’horari és d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores, fins al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener.