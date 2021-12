Expojove se suspén per segon any per la situació epidemiològica

Connect on Linked in

Les autoritats sanitàries recomanen la cancel·lació de la fira davant la pujada exponencial de la incidència en menors de 12 anys majoritàriament no vacunats

El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha comunicat la suspensió d’Expojove després d’haver rebut este divendres un escrit amb què les autoritats sanitàries valencianes recomanen la suspensió de l’edició que havia d’obrir les portes este diumenge. “Primer de tot està la salut i la seguretat de totes i tots, com venim dient des que va començar la pandèmia, i per a cadascuna de les celebracions o activitats que programem —inclosa Expojove—. Tota la programació sempre està supeditada a un objectiu prioritari, que és acabar amb la pandèmia i per això he donat ordre immediata perquè cessen els treballs per enllestir el que anava a ser una nova edició d’Expojove”, ha explicat Galiana.

El regidor ha lamentat que les circumstàncies sanitàries impedisquen per segon any que els xiquets i xiquetes de la ciutat puguen disfrutar de la tradicional cita amb Expojove, sobretot quan a primera hora d’ahir tot feia preveure que sí es podria celebrar. De fet, les autoritats sanitàries havien donat el vistiplau al reforç de les mesures de seguretat plantejades per l’Ajuntament i Fira València i que van ser comunicades públicament durant el matí d’ahir, dijous.

L’escrit rebut assenyala que “malgrat les indicacions donades prèviamente per garantir evitar aglomeracions i tot l’esforç que heu fet perquè l’espai fora segur, la recomanació davant la pujada exponencial de la incidència en les edats menors de 12 anys majoritàriament no vacunats és la suspensió”.

“Continuarem treballant mà a mà amb la Conselleria de Sanitat per poder avaluar les següents activitats programades per a este Nadal i, com sempre, prioritzarem la salut per poder disfrutar de celebracions com la del Nadal el més prompte possible, amb totes i tots sans i estalvis”, ha afegit.