Exposició a Jaca de la professora de la Universitat de València María Gómez sobre la ruta del Sant Greal

La Ciutadella de Jaca ha inaugurat aquest dilluns (29 de març) l’exposició de pintura i escultura “Jacetania. Ruta del Coneixement. Camí de la Pau” de la professora de la Universitat de València María Gómez. La mostra podrà visitar-se fins al 9 de maig i posteriorment arribarà a altres ciutats. Ha comptat amb la presència d’Alfonso Salillas (Director Gerent de Turisme d’Aragó) i del Coronel Francisco Rubio Damián (Director del Castell de Sant Pere de Jaca).

L’exposició és el punt de partida d’un projecte cultural internacional molt més ampli, de caràcter itinerant i vocació internacional, que començarà a Espanya i està previst que es desenvolupe, en els pròxims anys, per altres punts d’Europa, Llatinoamèrica i Orient Mitjà, amb el fil conductor del Camí del Sant Greal, Ruta del Coneixement, Camí de la Pau.

La Jacetania, amb Jaca com a bressol del Regne d’Aragó, va ser una comarca d’una importància crucial en la història d’Aragó i, per conseqüència, d’Espanya. Terres on va ser custodiat, amagat i defensat, durant segles, el Sant Greal, la relíquia més buscada de tot l’Edat mitjana Occidental que des de Roma va arribar a aquesta comarca per ordre de Sant Lorenzo i es conserva des de 1437 en la Catedral de València.

La mostra de María Gómez s’emmarca en les accions que desenvolupa des de 2002 l’Associació Cultural Camí del Sant Greal per a la posada en valor, la promoció i la projecció de la ruta que formen els llocs pels quals va passar el calze, com a element vertebrador del territori i recurs de desenvolupament social, cultural i econòmic per a aquests pobles.

Aquest 2021, en el segon Any Jubilar del Sant Calze de la Catedral de València, la rellevància del camí que, per terres aragoneses, va recórrer l’enigmàtica relíquia cobra més sentit que mai. I més que mai, La Jacetania es reivindica com a Territori Greal.

María Gómez és professora del Departament d’Història de l’Art de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València. Reconeguda com la principal experta europea en restauració de pintures cremades, assessora del Comité Científic del Reial Monestir de Santa María de Sijena (Osca) i vicepresidenta de la Comissió Científica Internacional d’Estudis del Sant Greal, és l’alma mater de l’exposició internacional Jacetania. Ruta del Coneixement, Camí de la Pau.

Des de 1991, l’aragonesa María Gómez ha realitzat la restauració d’un important nombre de pintures greument cremades en la Catedral de València, així com en la localització i troballa d’obres d’art desaparegudes des de la Guerra Civil de 1936, entre altres importants treballs. La seua àmplia i prestigiosa trajectòria la situa com una de les principals expertes en recuperació d’art cremat a nivell internacional, la qual cosa la va portar a ser proposada per a restaurar pintures cremades en l’incendi de la catedral parisenca de Nôtre Dóna’m, en 2019.

L’exposició Jacetania. Ruta del Coneixement. Camí de la Pau presenta una col·lecció de pintures i dibuixos inèdits realitzats expressament per a aquesta mostra, en els quals prenen protagonisme els principals enclavaments en els quals el Sant Calze va estar custodiat. Entre ells, Balle, Sasabe, Siresa i Sant Joan de la Penya, sense oblidar Jaca, capital de la Jacetania, i altres pobles i espais pròxims amb un important patrimoni històric, cultural i natural, on també va estar amagat el greal, com Yebra de Basa.

A més, aquesta sèrie es completa amb recreacions de la relíquia vista a través de diversos estils pictòrics, recreant noves formes de l’objecte, on el figuratiu es reconverteix en estils avantguardistes i en una interpretació molt personal.

Finalment, un conjunt escultòric compost per peces en gran format completa la mostra, en una sorprenent exposició que es converteix en un homenatge al Sant Greal, Jaca i La Jacetania i al seu patrimoni històric i cultural en un marc únic: el Castell de Sant Pere.