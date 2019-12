Exposició Crear per a Transformar Catarroja

Connect on Linked in

El Programa Pont de Catarroja presenta l’exposició de projectes fotogràfics: ‘Crear per a transformar’

Catarroja continua amb el seu programa expositiu i artístic, el torn és, en aquest cas per a ‘Crear per a transformar’. Aquesta exposició forma part del programa Pont de l’Ajuntament de Catarroja, que desenvolupa itineraris integrats per a la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social. El Programa Pont basa la seua estratègia en l’art i les xarxes socials; sent aquesta exposició és mostra i resultat d’aquest treball.

En ‘Crear per a transformar’ la fotografia ha sigut l’excusa per a engegar una societat inclusiva, integradora des de la superació i la capacitat de crear, mostrant realitats diverses; permetent que les persones capten els seus fragments de vida, el seu present i puguen disposar d’un recurs accessible per a expressar, mostrar-se i exposar les seues inquietuds humanes, sensibles i estètiques, amb total autonomia i autenticitat.

Angel Antón, Maribel Olmedilla, Iván Sánchez, Isabel Guerrero, Miguel Angel Crespo i Félix Moreno són artistes que signen ‘Crear per a transformar’ on mostren que la mirada es desenvolupa sobre les pròpies històries i experiències, en recerca de la pròpia forma de ser i viure. La importància no habitava en la qualitat de la imatge sinó en l’espai de creació i autenticitat, mostrant un matís normalitzador i integrador, una comprensió de la realitat des de la perspectiva dels seus propis protagonistes.

El resultat són imatges que permeten la reflexió i l’empatia; parlen de valors universals: la soledat, la perfecció, la tranquil·litat, la igualtat de gènere, la fe i la injustícia. Els i les artistes resideixen en la seua pròpia obra, perquè l’experiència vital habita en l’experiència fotogràfica.

Som testimonis d’un procés puntual i emocionant, en el qual la il·lusió, la idea i el descobriment han sigut els protagonistes. Aquest ha sigut un projecte per a fer-se preguntes, per a aprendre, per a trobar l’essencial del esser humà, per a crear imatges i mirar-les, per a repensar el que realment som.

La inauguració de ‘Crear per a transformar’ tindrà lloc el dijous 12 de desembre a les 19 hores a la Sala d’Exposicions del Palau de Vivanco, on els visitants podran conéixer la visió dels artistes. L’exposició estarà oberta al públic fins al 10 de gener.