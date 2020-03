Exposició d’imatges de l’antic Mercat en les actuals instal·lacions del Mercat de la Vila d’Alzira

Connect on Linked in

Divendres 13 i dilluns 16 es repartiran malles de taronges als que s’acosten fins al Mercat de la Vila



Una mostra d’imatges de l’antic Mercat de la Vila és la proposta que realitza la Regidoria de Serveis Urbans de l’Ajuntament d’Alzira per tal de rememorar com era el mercat fa unes quantes dècades. L’exposició serà inaugurada este divendres 13 de març, a les 12 hores, en l’actual Mercat, ubicat a la plaça de la Sang, i comptarà amb la presència d’Alfonso Rovira, que ha aportat algunes de les imatges, mentre altres són del fons de l’Arxiu d’Alzira.



Previ a la inauguració fotogràfica, des de les 10 del matí, la Regidoria de Serveis Urbans repartirà malles de taronges entre tots els clients que s’acosten al Mercat de la Vila, acció que es repetirà el dilluns 16 de març.



Per als inicis del desaparegut mercat cal remuntar-se fins a finals del segle XIX. En 1880 comença el projecte per a la coberta del mercat, que incloïa 36 columnes de ferro fos i teules importades de França. El projecte distribuïa sobre la planta irregular de la plaça del Mercat dos llargues naus amb corredor central cobert, més elevat, situant-se els llocs de venda en sentit transversal. Probablement per raons econòmiques l’obra no es va dur endavant, i dos anys després ens troben amb un nou projecte, esta vegada sí efectiu i datat el 31 de juliol de 1882.



En el XX, un segle després, en la dècada dels 80 i després de la devastadora pantanada d’octubre d’eixe any s’enderroca definitivament l’estructura del mercat i la remodelació total de l’espai que ocupava, que queda tal com el coneixem en l’actualitat, amb la qual cosa es dona protagonisme al llenç de muralles, que abans no tenien cap protagonisme.



Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea, anima la ciutadania a apropar-se fins al Mercat de la Vila per tal d’arreplegar la malla de taronges i per a poder contemplar esta interessant exposició que per mitjà de quinze instantànies reviu el passat de la nostra ciutat.



El regidor també ha assenyalat que no hi ha data concreta per a donar per finalitzada l’exposició, per la qual cosa en un principi es podrà visitar cada dia de la setmana, des de les 12 del migdia del dia 13 de març, i en horari d’obertura del Mercat de la Vila.