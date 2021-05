Expressions ben nostres al Nan@fest 2021 d’Alzira

Connect on Linked in

Dril ens anima a jugar amb la llengua amb el fotoreclam del SERVAL

El SERVAL (Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià) participa en el festival Nan@fest 2021, amb un divertit fotoreclam, dissenyat per Empar Piera, que conté algunes expressions ben nostres, en boca de Dril i dels seus amics.

Des del Serval ens animen a fer-se una fotografia com a record del Nan@fest. Es tracta d’una activitat gratuïta, com totes les disponibles a este festival, en la qual els assistents es poden fer una foto per unitat familiar o per grups de quatre persones. A més de les fotografies, es repartiran 600 adhesius de diversos modismes que formen part de la campanya del Dia de la Llengua Materna 2021 i que tan bona acceptació tingueren.

Enguany Dril ens ajuda a difondre alguns dels modismes que estan molt arrelats a la nostra ciutat, com són: Eres d’Alzira i plores?, Jo no em mossegue la llengua, Xe quin comboi. Estic desficiós. Quina coentor!, Quin poc trellat!, Nyas, coca!, Ja està bé de fer-li l’esqueta. Mante, què vols?, Dóna’t aire!, Sí que estem bons!, Més clar, aigua!, Pensat i fet, Jo no tinc pèls en la llengua, Si en vols més, para el cabàs….

El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha manifestat que és molt important que els xiquets i les xiquetes d’Alzira coneguen i utilitzen este tipus de modismes perquè són un exemple del nostre enriquiment expressiu i ajuden a mantenir ben viva la nostra llengua.

D’altra part, des de l’equip del festival, s’ha informat que el Nan@fest 2021, s’ha organitzat tenint molt present l’aforament limitat i les mesures preventives. “Sentim no poder acollir totes les persones interessades, però demanem que ho comprenguen. Confiem que el Nan@fest 2022 torne al parc de l’Alquenència amb més diversió i energia per a tots”

El Nan@fest tindrà lloc el dissabte 15 de maig al CEIP AUSIÀS MARCH, en dos blocs un de matí i un altre de vesprada.