Falla Plaça del Mercat Turis- Representants 2021

Falla Plaça del Mercat (Turís)

Després de la pròrroga de les Falles a Març de 2021, i en Assemblea Informativa Telemàtica, s’ha ratificat per unanimitat la continuïtat dels representants de la Falla Plaça del Mercat de Turís:

Fallera Major Infantil 2020 – 2021: Maria Martínez i Camañes

President Infantil 2020 – 2021: Tomás González i Giménez

Fallera Major 2020 – 2021: Verónica Sanchis i Gómez

Volem desitjar unes meravelloses Falles 2021 per als tres i per a tota la comissió A.C. Falla Plaça del Mercat de Turís. Estem segurs que treballareu de valent per a gaudir el proper mes de Març.