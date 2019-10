Falles, Tamborada, Societat Musical d’Alzira i la reganyà en FITUR 2020

Connect on Linked in

Del 22 al 26 de gener Alzira tornarà a estar present en FITUR, Fira Internacional de Turisme, que se celebra a la capital del nostre país. Baix el paraigua de la Diputació de València la nostra ciutat mostrarà tot allò que és capaç d’oferir festivament i patrimonial.



Des de l’inici d’esta legislatura, fa quatre mesos, s’està treballant per tal de dotar a la Regidoria de Turisme de major pes. La finalitat és la de dur a terme accions en benefici de la nostra localitat, i una de les primeres accions del 2020 serà mostrar la nostra ciutat en la fira de turisme més important de les que se celebren a Espanya i considerada una de les més rellevants de les que tenen lloc al món.



Isabel Aguilar, tinent d’alcalde i regidora de l’àrea de Turisme, ha detallat el que es mostrarà enguany a FITUR: “En esta edició estaran presents Alba Carrió i Claudia Dolz, les representants de les nostres Falles, abillades amb els seus vistosos vestits; així com l’exhibició de tambors de la Junta de Germandats i Confraries de la Setmana Santa, ambdós declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Els fullets referents a estes dos festes també podran ser arreplegats en FITUR per tots aquells assistents que desitgen interessar-se per les nostres manifestacions festives”.



A més, també tindrà protagonisme en esta edició de FITUR la Societat Musical d’Alzira, l’associació cultural més rellevant de la nostra ciutat que ha commemorat el seu cinquanta aniversari, “pels corredors del pavelló on està instal·lat l’estand de la Comunitat Valenciana desfilarà la nostra banda per primera vegada des que Alzira acudix a esta cita turística”, ha assenyalat Aguilar, qui també ha manifestat que “un any més no faltarà la reganyà, dolç lligat a la nostra ciutat i que en edicions anteriors ha despertat l’interés de tots els que s’han acostat fins a l’espai dedicat a Alzira”.



Sens dubte no podem oblidar-nos de la vessant patrimonial, en què cal destacar el Monestir de Santa Maria de la Murta, el palau de Casassús; el pati porticat de les Escoles Pies; el saló Noble de l’Ajuntament; la portalada gòtica de l’església de Santa Caterina, de Gaspar Dies; la Casa Reial, on va morir el rei Jaume I el 27 de juliol de 1276; el Museu Municipal d’Alzira (MUMA), així com el nou museu dedicat a les Falles; els dossels, declarats Bé d’Interés Cultural, i els diversos passos de la Setmana Santa realitzats per Antonio Ballester; i evidentment els paratges naturals de la Murta i la Casella.



Alzira compta amb un potencial important que continuarem explotant en FITUR de manera transversal, involucrant l’àmbit festiu, cultural, esportiu, patrimonial i gastronòmic, “així aconseguirem fer aplegar a un major nucli de potencials visitants la intensa activitat que registra la nostra ciutat al llarg de tot l’any”, ha assenyalat Isabel Aguilar, tinent d’alcalde i regidora de Turisme.