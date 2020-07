“Falta de mitjans, contractes a acabats de graduar i problemes de seguretat COVID fan insostenible la situació de les Urgències en La Ribera”

SanitatSolsUna recorda que fa només dos anys i quatre mesos de la reversió a la gestió pública directa d’aquest departament i els metges ja s’han plantat i anuncien mobilitzacions setmanals pels “tints dramàtics” de la “falta de previsió de Sanitat”

Dos anys i quatre mesos després de la reversió a la gestión pública directa de l’Hospital de la Ribera, els professionals sanitaris no poden més. Un dels serveis que pitjor ho està passant és el d’Urgències d’aquest centre hospitalari, que en els últims mesos ha denunciat en diverses ocasions la falta de mitjans, el desastre en la planificació, contractacions de personal sense experiència i l’absència de circuits segurs que ajuden a previndre possibles contagis per COVID. “La situació ha adquirit ja tints dramátics”, asseguraven ahir en un comunicat, després de manifestar-se a la porta de l’hospital.

Des de SanitatSolsUna, no sols es confirmen les males condicions en les quals treballen els professionals d’aquest servei sinó que es recorda que la Conselleria de Sanitat sabia amb antelació de les conseqüències i implicacions que el canvi en la gestió anava a ocasionar en el treball dels professionals i, per consegüent, en l’atenció sanitària que reben els ciutadans d’aquest departament. “Els professionals demanen una plantilla i unes condicions laborals adequades a la situació actual, i no és per a menys, perquè la pròpia Conselleria de Sanitat va reconéixer en plena pandèmia que un dels hospitals amb més contagis entre professionals va ser el de la Ribera”, asseguren des d’aquesta associació. “No és de rebut que amb aquests precedents i en un context de rebrots diaris i l’amenaça d’una segona onada de COVID, Sanitat contracte a metges recentment llicenciats per al Servei d’Urgències, sense cap experiència, per- que estan en primària línia de la lluita contra el virus i el seu criteri pot ser crucial en la detecció i primeres preses de decisions per a lluitar contra aquest virus”, afigen.

Per a l’associació que defensa l’excel·lència en l’atenció sanitària, independentment del model de gestió, “el notable canvi a pitjor de l’Hospital de la Ribera coincideix amb el pas a la gestió directa de la Conselleria de Sanitat”. “Abans no hi havia problemes amb els treballadors, ni mobilitzacions per falta de personal o recursos de ningún tipo, era un hospital modèlic i exemplar per a altres centres sanitaris”, asseguren des de SSU, que afig: “Ara és un altre dels hospitals caótics, amb falta de recursos i mala organització de la Conselleria de Sanitat, on valuosíssims professionals es baten el coure per atendre els seus pacients tan bé com siga possible, amb els escassos recursos al seu abast”, afigen. I recorden: “Aquesta és la situació a la qual pot arribar en tot just dos anys l’Hospital de Torrevieja si el Govern valencià continúa obstinat en la reversió a la gestió directa”.

Per últim, des de SSU s’alerta que “en aquest context, no és d’estranyar que als visitants estrangers o d’altres regions d’Espanya els torne a espantar desplaçar-se als municipis turístics d’aquest departament que, sens dubte, acusaran encara més si cap aquest estiu incert. Perquè tindre a prop un hospital que genera confiança en els turista és tan important com una bona platja, i en La Ribera les platges les tenen, però el centre sanitari no ofereix garantia a alguna”.