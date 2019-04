Famílies i alumnat de Picassent comparteixen una jornada per conéixer el treball del Taller de jardineria per a persones amb diversitat funcional

Connect on Linked in

Aprendre, compartir i ensenyar. Estes tres claus són bàsiques per al programa de formació que, durant el curs present, es treballa al Taller de jardineria per a persones amb diversitat funcional. Per este motiu, i amb l’objectiu prioritari de mostrar com treballen i aprenen dia rere dia, ha tingut lloc una activitat al Centre de Convivència una sessió on, les famílies i els propis alumnes, a través de diferents dinàmiques i activitats, han compartit un matí per mostrar el treball que realitzen i els aprenentatges que van adquirint.

D’esta manera, els propis alumnes han fet de monitors/es voluntaris/es per mostrar la importància que té l’aigua en les nostres vides, un recurs necessari i essencial del que cal fer-ne un bon ús, segons han anat mostrant i explicant a través de les diapositives que molt atentament observaven i seguien les famílies a través de les explicacions.

Durant l’activitat, també han estat presents l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia i el regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla. Tots dos han volgut compartir amb elles i ells esta jornada que, segons ha manifestat la primera edil, «Esta és una sessió que ens ajuda a conéixer el treball d’este grup en este aposta formativa que tenim des de l’Ajuntament per a persones amb diversitat funcional».