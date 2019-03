Fanals amb missatges a Algemesí per a conscienciar als amos de gossos del greu problema dels orines

Print This Post

L’ajuntament llança la campanya “El pipi em destrueix” per a posar fi als problemes de convivència que suposa els orins de gossos i promoure conductes cíviques per a mantindre neta la ciutat

L’orina té un efecte altament corrosiu i provoca la deterioració ràpida dels elements de la via pública, que cada any suposen un cost per al consistori.

L’ajuntament insta a utilitzar els pipicans habilitats en el municipi o els claveguerams i recomana diluir les miccions canines amb aigua i vinagre.

Amb més de 5.700 gossos censats, el consistori modificarà la seua ordenança municipal per a regular la neteja dels orines d’aquests animals per part dels seus amos.

Algemesí (25-03-19).- L’ajuntament d’Algemesí ha instal·lat 300 missatges en fanals, papereres i cantonades d’habitatges per a conscienciar als amos de gossos del greu problema dels orines, en el marc de la campanya de sensibilització “El pipi em destrueix”.

Mitjançant aquesta iniciativa, el consistori tracta de posar fi als problemes de convivència que suposen els orins d’aquestes mascotes amb l’objectiu de promoure conductes cíviques per a mantindre neta la ciutat.

Des de l’ajuntament subratllen que la majoria dels amos de gossos estan conscienciats en la necessitat de recollir els residus de les seues mascotes, no obstant això no ocorre el mateix amb les miccions canines que també embruten els carrers, causen mala olor, són antihigièniques i insalubres.

L’orina dels gossos té a més un alt poder corrosiu i provoca la deterioració ràpida dels elements de la via pública; un problema que cada any suposa un cost econòmic per a les arques públiques en la renovació del mobiliari públic i en arreglar de desperfectes.

S’han instal·lat 150 missatges amb el lema “El pipi em destrueix” en els fanals de la localitat, a més d’altres 50 missatges en papereres i es destinaran 100 més a protegir cantonades d’edificis públics o fins i tot d’habitatges de particulars que així ho sol·liciten. A més, 5 tòtems de gran grandària instal·lats en diferents punts de la població, també recolliran aquesta campanya informativa.

La campanya, desenvolupada per l’empresa valenciana esferic better things, contempla a més la distribució d’informació en els col·legis del municipi per a impulsar una educació en valors i que des de xicotets es prenga consciència d’aquesta problemàtica.

Diluir tres parts d’aigua i una part de vinagre

L’ajuntament d’Algemesí insta als propietaris de gossos a utilitzar els set pipicans habilitats per tot el municipi i els claveguerams. Així mateix, recomana diluir les miccions canines amb tres parts d’aigua i una de vinagre, una solució natural que actua com a desinfectant i no és corrosiva.

SOBRE esferic better things

Esferic better things és una companyia especialitzada a desenvolupar idees que solucionen problemes quotidians de la manera més sostenible possible i que contribueixen a canviar hàbits i a millorar el planeta.

L’empresa és pionera en el disseny i gestió de campanyes de sensibilització i de RSC per a fomentar una societat sostenible.

Entre els seus projectes més innovadors destaca la #Waterdrop o Bossa de l’Aigua, la seua patent que estalvia més de tres litres d’aigua en cada dutxa, i #Ecopoop, el primer recollidor ecològic d’excrements de gos per a promoure la recollida sostenible de femta de gos.

Entre els seus clients es troben multinacionals de tots els sectors com Acciona Agua, Mapfre, Iberdrola, Ferrovial, Fundació Roca, Indra i Urbaser.