‘Fartes’, Catarroja presenta la seua programació per a la jornada reivindicativa del 25N

La reconeguda artista Ada Diez ha sigut l’encarregada de reflectir en el cartell del 25N a Catarroja tota una sèrie de sentiments sota el nom de ‘Fartes’



Catarroja, 15 de novembre de 2021. L’Ajuntament de Catarroja ha posat en marxa la campanya pel 25N, ‘Fartes’, amb la presentació d’una programació de gran nivell encapçalada per un cartell únic creat per la reconeguda artista gràfica Ada Diez. Conferenciants de gran nivell com Marina Marroquí i obres premiades com ‘Bésame 2.0’ amb Pepa Cases, encapçalen aquesta proposta a la recerca de continuar en la lluita per erradicar la violència de gènere.



“A través de ‘Fartes’ volem mostrar el reflex de com ens sentim les dones. Fa ja temps que ens hem adonat que no importa edat, creences, raça o sexualitat, la violència de gènere és una cosa que afecta transversalment a totes en la seua més àmplia diversitat. L’única manera de posar-li fre és alçar la veu i servir d’escut que es reforça en comunitat amb sororitat. En els diferents actes que organitzarem durant aquests dies volem llançar aquest missatge que tan bé ha plasmat Ada Diez en la seua obra original creada per a Catarroja”, explica Beatriz Sierra, regidora d’Igualtat.



El primer dels actes tindrà lloc aquest dijous 18 de novembre a les 18.30 hores en el Teatre Auditori amb la conferència ‘Això no és amor’ per part de Marina Marroquí. A través de les seues ponències ens demostra que erradicar la violència de gènere és tasca de tota la societat, igual que oblidar la vergonya i la culpa de les víctimes. Per a Marroquí, l’únic antídot per a lluitar contra la violència de gènere és l’educació, la formació i la sensibilització. Per a presenciar la seua conferència hauran de reservar la seua localitat en igualtat@catarroja.es o en el telèfon 674852412.



Un dia abans del 25N, el dimecres 24, tindrà lloc a les 18 hores en el TAC, l’espectacle de teatre i dansa, ‘Bésame 2.0’ protagonitzat per Pepa Cases. Aquesta representació és el resultat d’una proposta de dansa participativa i personal que treballa el tema de la violència de gènere d’una manera íntima i pròxima. Per a presenciar l’espectacle hauran de reservar la seua localitat en igualtat@catarroja.es o en el telèfon 674852412.



Com és habitual, el dijous 25 de novembre tindrà lloc la lectura del manifest pel 25N a les 12 i a les 17 hores a la porta de l’Ajuntament. Molt pròxima a ella, en la plaça Major, l’Associació Feminista La Bacora i Dones amb Compromís, han organitzat una performance contra les violències masclistes. Finalment, després de la lectura del manifest, un autobús acompanyarà a les persones que ho desitgen a participar en la manifestació que es realitzarà durant la vesprada als carrers de València. Per a inscriure’s en el desplaçament hauran de reservar la seua plaça en igualtat@catarroja.es o en el telèfon 674852412.



Sobre el cartell ‘Fartes’ de Ada Diez

Amb motiu del 25N l’Ajuntament de Catarroja ha decidit enguany encarregar el cartell commemoratiu d’aquesta data a la reconeguda artista Ada Diez, qui ha plantejat una proposta que ja ha despertat comentaris molt positius entre la població del municipi del Horta Sud.



El cartell format per dues parts, una figura central, la samarreta de la qual amb lema t’introdueix d’una manera molt col·loquial al tema que recull el cartell, per a crear una proximitat, ja que és una cosa molt habitual, que sempre s’ha usat com a eina de protesta. El vestir reflecteix en molts casos la nostra manera de ser, d’estar, de definir-nos i és a més una de les excuses utilitzades per a determinades agressions de gènere.



La segona part està formada per un gran grup de dones diverses, tornem a recollir la idea de la importància que mostrem els diferents grups que enriqueixen i aporten a aquesta lluita, altaveu amb moltes veus, per a mostrar l’enorme quantitat de problemàtiques a les quals ens enfrontem no sols des dels privilegis, si no també des d’una consciència social que no deixe a ningú arrere.



Colors cridaners, amb diferents accents morats, la importància que no hi haja un només un to quan parlem de realitats que abasten tants flancs, línies fortes, directes acompanyen el discurs.