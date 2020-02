Favara planeja enllaçar la CV-510 amb el peatge per evitar els embossaments

Print This Post

Els embossaments que pateix la població de Favara al congestionar-se la

carretera comarcal que la creua por la pressió que exerceix la travessia

de la carretera nacional 332 pot tindre els dies comptats si prospera la

proposta que l’alcaldessa, Oro Azorín, ha elevat a la diputació per

connectar la CV-510 amb el peatge de l’autopista AP-7 i desviar per

aquesta via l’elevat volum de vehicles que travessen la població,

especialment durant els caps de setmana i els mesos d’estiu.

L’alcaldessa, Oro Azorín, i la regidora d’Urbanisme, Isabel Borràs, es

reuniren la setmana passada amb el diputat de Carreteres, Rafael Garcia,per exposar-li el projecte, «una mesura amb la qual s’aconseguiria

evitar en part el trànsit dins de la pròpia població», segons afirma

l’alcaldessa. El diputat de Carreteres es va comprometre a realitzar una

memòria descriptiva del projecte i estudiar la viabilitat d’aquest.

L’ajuntament pretén ara sol·licitar una reunió amb el Ministeri de

Foment, ja que encara que les obres hauria de realitzar-les la Diputació

de València, que és la propietària de la carretera comarcal, el terreny

que s’utilitzara en l’AP-7 seria competència del Ministeri de Foment,

amb el qual s’està parlant d’un moviment a tres bandes entre

l’ajuntament, la diputació i el ministeri que dirigeix el valencià José

Luis Ábalos. Per això, seria necessària l’aprovació i el consentiment

dels tres organismes públics.