Federico García Lorca, protagonista de la III Setmana de la Memòria Democràtica d’Almussafes

La localitat celebra del 13 al 19 de gener una nova edició d’aquesta commemoració cultural



Una exposició, dues conferències, una projecció cinematogràfica i dues representacions teatrals integren la programació



Almussafes celebra del 13 al 19 de gener la seua III Setmana de la Memòria Democràtica amb conferències, representacions teatrals, cinema i una exposició. L’Ajuntament aprofitarà aquesta commemoració per a homenatjar a Federico García Lorca. Així mateix, també hi haurà temps per a reflexionar sobre el nazisme i els camps de concentració amb l’historiador Carles Senso, que impartirà dues xarrades. La pel·lícula triada per a aquesta edició és ‘La trinchera infinita’, nominada a 15 Premis Goya.



El poeta granadí Federico García Lorca serà un dels principals focus d’atenció de la III Setmana de la Memòria Democràtica organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes, una commemoració que es desenvoluparà del 13 al 19 de gener i amb la qual el consistori municipal busca plantejar a la ciutadania una reflexió sobre els valors intrínsecament lligats a les societats democràtiques i la seua vulneració al llarg del passat segle XX.



“Lorca és un dels màxims referents de la lluita per la llibertat i pensem que serà molt interessant recordar la seua trajectòria per a tindre-la present en els nostres dies”, destaca el regidor de Memòria Històrica, Pau Bosch.



L’escriptor pertanyent a la Generació del 27, que va ser afusellat només començar la Guerra Civil, serà homenatjat durant aquests dies a través de diferents iniciatives. El dilluns 13 de gener a les 19 hores s’inaugurarà en el hall del Centre Cultural una exposició sobre la seua vida i obra que servirà també com a obertura de la commemoració. La mostra podrà visitar-se fins al 20 d’aquest mateix mes.



Així mateix, el divendres 17 es duran a terme dues passades de l’obra de teatre ‘Federico, función sin título’, una matinal per a l’alumnat de l’IES Almussafes i una altra nocturna per al públic en general. Dirigida pel dramaturg Joan Miquel Reig, en l’obra Margarita Xirgu i el mateix Federico García Lorca contaran, combinant ficció i realitat, alguns dels aspectes més desconeguts del poeta. Finalment, el públic infantil i familiar també podrà acostar-se a la figura d’aquest reconegut autor el diumenge 19 de gener a les 18 hores en l’obra ‘Federico’, de la Compañía La Subterránea. En ella es realitza un recorregut per l’imaginari, la poesia, els dibuixos i el teatre de l’escriptor. Les entrades per a assistir a la representació del divendres a les 22.30 hores i el diumenge a les 18 hores ja estan a la venda per 5 i 3 euros, respectivament, en la recepció del centre cultural i en www.agendaalmussafes.com.



Les dues conferències programades per a aquesta nova Setmana de la Memòria Democràtica seran el dimarts 14 i el dijous 16 i en ambdues l’historiador especialista en camps de concentració Carles Senso conversarà sobre diferents aspectes relacionats amb el nazisme. La primera, titulada ‘L’empatia de la proximitat. Valencians a l’infern nazi’, estarà oberta a tota la ciutadania i es desenvoluparà a les 19.30 hores a la sala de conferències del Centre Cultural, mentre que la segona, ‘Societats imaginades, racisme i discriminació. El nazisme del segle XXI’, està dirigida a l’alumnat de l’institut local i es durà a terme en les instal·lacions educatives.



El cinema també estarà present en aquesta programació amb la projecció, el dimecres 15 de gener a les 22 hores, de la pel·lícula ‘la trinchera infinita’, després de la qual se celebrarà un col·loqui. La cinta, dirigida pels bascos Jose Mari Goenaga, Jon Garaño i Aitor Arregi i protagonitzada per Antonio de la Torre y Belén Cuesta, ha aconseguit un total 15 quinze nominacions als Premis Goya.



“Els assoliments aconseguits al llarg de la història, i especialment en el segle XX, en favor de la democràcia no són per sempre, cal barallar-los dia a dia. Esperem que aquesta III Setmana de la Memòria Democràtica que plantegem a Almussafes ens ajude a recordar-los i a tindre’ls presents per a poder defensar-los quan siguen atacats”, conclou l’edil.