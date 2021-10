“Feliç aniversari”: el BIOPARC felicita als dos goril·les que fan anys esta setmana

Print This Post

Hui, l’impressionant goril·la d’esquena platejada Jitu compleix 38 anys i la volguda Fossey, la primera femella d’aquesta espècie que va arribar a València, celebrarà demà els seus 22 anys.

Els aniversaris de dos dels goril·les que alberga BIOPARC València són un motiu d’alegria per al seu equip. Cuidar-los i oferir-los el màxim benestar representa una enorme responsabilitat i, al mateix temps, aquestes celebracions els brinden l’oportunitat de reflexionar i conscienciar a la societat sobre la seua protecció, mostrant el seu compromís amb la conservació d’animals en perill.

Jitu és un dels animals més admirats del parc, un majestuós goril·la occidental de costa que hui celebra el seu 38 aniversari. Tot l’equip tècnic sempre ha prestat especial atenció a la seua salut, perquè Jitu va ser intervingut d’un tumor testicular en 2008, per la qual cosa mantindre la seua fortalesa és fonamental. El seu port és conegut per tots els visitants i el seu bon aspecte i l’energia que desprén a la seua edat és un motiu de satisfacció.

L’altre aniversari és el de Fossey, que demà 16 d’octubre aconseguirà els 22 anys i que es va traslladar a València juntament amb el mascle Mambie en 2007. Per primera vegada la nostra ciutat tenia l’honor d’acollir un grup reproductor de goril·la i així formar part del programa internacional per a la seua conservació ex situ.

Fossey va parir a Pepe en 2018, un dels quatre goril·les que han nascut en BIOPARC. Contemplar hui a aquesta “família”, amb els jocs i interaccions de tots ells, representa l’esperança de contribuir a la recuperació d’aquesta emblemàtica espècie.

El goril·la és una de les cinc espècies de “grans simis” que existeixen, entre les quals ens trobem els humans, juntament amb orangutans, ximpanzés i bonobos. Són els nostres “parents” vius més pròxims i els estem portant a la vora de l’extinció. Per això, totes les accions coordinades de conservació són claus per a salvar-los.

Igualment necessària és l’actuació en els hàbitats d’origen, amb l’objectiu d’afavorir les condicions que permeten sobreviure als goril·les. La conservació in situ, es desenvolupa a través de la Fundació BIOPARC, en aquest cas, amb la col·laboració en el Projecte Ebo, a Camerun. El bosc d’Ebo simbolitza la lluita per la preservació de la naturalesa enfront de la devastadora activitat humana.