Felip VI presidix la inhumació del literari Rafael Altamira al Campello

Felip VI presideix la inhumació de Rafael Altamira al Campello, culminant un procés de reconciliació històrica.

Més de 500 persones assisteixen al retorn de Altamira, un símbol de la justícia i la cultura recuperada.

Rafael Altamira, il·lustre jurista, historiador i humanista alacantí, ja descansa a El Campello, el lloc on sempre va voler tornar. 74 anys després de la seua mort en l’exili, les seues restes i les de la seua esposa han sigut inhumades en un mausoleu familiar en una cerimònia presidida pel Rei Felip VI, en un gest de reconciliació i justícia històrica.

A l’acte han assistit més de 500 persones, entre elles el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el president de la Diputació, Toni Pérez, i altres autoritats autonòmiques i estatals, així com familiars del jurista. El seu bisnet, Ignacio Ramos, ha destacat l’esperit de concòrdia de l’homenatge, mentre que la seua néta, María Luz Altamira, ha recordat emocionada la figura del seu avi i el seu amor per la seua terra.

L’Ajuntament d’El Campello, amb el suport de diverses institucions, ha fet possible el retorn d’Altamira, esborrat durant el franquisme i ara recuperat com a referent de la cultura i la justícia. La cerimònia ha finalitzat amb la interpretació dels himnes de la Comunitat Valenciana i d’Espanya, tancant així un acte que retorna al jurista el lloc que li correspon en la història.