Félix és el nou bebé goril·la que ha nascut a Bioparc València.

El seu nom és el símbol del canvi d’actitud que hem de prendre les persones respecte a la nostra relació amb el medi ambient i que el visionari Rodríguez de la Fuente va promoure.

A principi d’aquest mes d’abril, Ali, una de les tres femelles del grup reproductor de goril·les del Bioparc de València va parir el seu segon mascle al parc. Ebo, el primer, ja té sis anys i es va nomenar així per a cridar l’atenció sobre el bosc de Camerun, nom que atresora una valuosa biodiversitat i en el qual la Fundació BIOPARC col·labora per a evitar l’extinció d’un grup de goril·les.

Ara, amb aquest nou i esperançador naixement, s’ha volgut recordar a Félix Rodriguez de la Fuente, un pioner en la defensa de la naturalesa que va traslladar, com ningú, l’amor pels animals. El xicotet goril·la Félix es converteix així en un símbol del canvi d’actitud que hem de prendre les persones respecte a la nostra relació amb el medi ambient i que el visionari Rodríguez de la

Fuente va promoure.

La família de goril·les de BIOPARC València, amb quatre cries, ofereix una imatge realment entendridora, com un “documental en directe”, perquè l’evolució del bebé està sent molt positiva i pot veure’s com mama i s’agafa amb força al pelatge de la mare.

Aquest naixement suposa la consolidació BIOPARC València com a centre de preservació dins del Programa Europeu de Conservació (EEP) de Goril·la una de les espècies catalogades en “perill crític” (Critically Endangered) per la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN).