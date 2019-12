Fem un repàs a la Fira de Nadal de Torrent

Connect on Linked in

Torrent, no dóna descans amb la seua Fira de Nadal



Des de fa uns dies Torrent no dóna temps per al descans en la seua Fira de Nadal

Uns dies plens d’Activitats perquè els més menuts i també per als no tan menuts , poden estar entretinguts i gaudir de les seues vacances de Nadal

Entre les activitats més destacades, han estat la carpa de Nadal instal·lada en la plaça Major de Torrent, en la qual cada dia els unflables, i els tallers solidaris i nadalenques fan dels matins i de les vesprades les delícies dels xiquets

Activitats i taller gratuïts, acompanyats del trenet de Nadal que ha recorregut diàriament els carrers de Torrent, i sobretot un any mes no pot faltar la visita a l’Exposició Play Mòbil dins de l’Antic Mercat Municipal més de 5000 peces on a més ens proposen una aventura per trobar les peces més valorades

Per davant encara queden dies importants, el 31 dia de Cap d’any els primers a rebre el 2020 seran els xiquets en una festa de campanades en la plaça Unió Musical, i com no el dia més esperat pels xiquets la Cavalcada dels Reixos el pròxim dia 5 posara punt final als Nadals Torretins