Fem una visita al Mercat Artesà de Colon en València

Una de les visites més recomanades és la del tradicional mercat artesà instal·lat en el Mercat de Colon de València, un dels mercats més tradicionals de la ciutat hui en dia convertit en lloc de trobada per a visitants de dins i fora i que alberga un milió de secrets d’allò mes interessant

Un any més, en Nadal trobem el Mercat Artesa, una oportunitat magnifica de fer algunes compres per als regals , i on trobem infinitat d’oportunitats d’allò més originalQue hi ha més tradicional en aquestes dates que el torro? Doncs ací en el Mercat podem gaudir també de torró artesà, el de tota la vida