Fernanbus incrementarà la freqüència de l’autobús urbà en hora punta al seu pas per Xirivella

Connect on Linked in

El govern municipal trasllada a l’empresa el descontentament dels usuaris i li adverteix que el servei actual “està massificat i no és acceptable”

L’empresa de transports Fernanbus, concessionària del servei d’autobús urbà en les connexions de Xirivella amb València i l’àrea metropolitana, revisarà a l’alça la freqüència de vehicles en hora punta després de les queixes del públic usuari. Aqueix és el compromís adquirit per la direcció de la companyia després de reunir-se amb una delegació del govern municipal de l’Ajuntament de Xirivella encapçalada per l’alcalde, Michel Montaner. Entre les 07.30 i les 09.00 hores, Fernanbus introduirà dos serveis regulars addicionals en direcció a València, i situarà un tercer vehicle a l’entrada de Xirivella que funcionarà “a demanda” per a alleujar aglomeracions puntuals de passatgers. En les últimes setmanes, les queixes del públic usuari han anat en augment davant la massificació del servei i l’increment dels temps d’espera entre autobusos.

L’alcalde Michel Montaner ha transmés als directius de Fernanbus “la por i la indignació de les veïnes i veïns de Xirivella davant uns autobusos saturats de passatgers i amb una freqüència de pas deficient”. L’empresa concessionària ha admés que “coneix el problema” i ha anticipat que “s’està treballant per a solucionar-lo”. Segons els seus directius, les irregularitats estan vinculades a l’ajust del servei escomés arran de la pandèmia i l’estat d’alarma, que han comportat una reducció del 30%, uns 3.500 diaris, en el nombre total de passatgers. Xirivella, últim nucli poblacional en les tres rutes regulars que li donen servei, pateix la saturació del tram final de cada línia. L’única solució possible passa per reforçar la flota en aqueix tram final, segons reconeix la pròpia empresa. El reforç en hora punta s’aplicarà de manera imminent. A més, Fernanbus es compromet a informar durant els pròxims dies a l’Ajuntament de Xirivella de l’impacte de les noves mesures i de l’evolució del servei.

Davant les queixes dels usuaris sobre les condicions en les quals es viatja, Fernanbus al·lega que els autobusos urbans moderns no solen disposar de finestretes que es puguen obrir i tancar, si bé aclareix que la renovació de l’aire interior dels vehicles, dotats de “filtres especials antivirus”, es completa cada tres minuts. L’empresa comunica també que no ha registrat cap positiu per coronavirus entre els seus conductors des que va començar la pandèmia i que els protocols contra la Covid19 estan “auditats i certificats”. Montaner els ha urgit a “actuar decididament per a posar solució al problema i garantir una connexió segura i de qualitat entre Xirivella i l’àrea metropolitana”. Per part seua, la regidora de Mobilitat, Karin Jansen, demana que s’afronten “amb intel·ligència, vocació de servei públic i esforç compartit” els problemes de mobilitat generats per la pandèmia. “El futur d’aquest servei essencial està en joc i exigim a totes les parts implicades que desbloquegen les concessions per a afermar un transport públic modern, eficaç i sostenible”, rasa Jansen.