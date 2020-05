Fernando de Rosa i Amparo Folgado visiten els projectes socials de Nova Vida a Torrent

Connect on Linked in

La portaveu del Partit Popular a Torrent, Amparo Folgado ha visitat al costat del Senador per la província de València, Fernando de Rosa, a l’associació Nova Vida i els seus projectes socials a la ciutat.

Folgado ha volgut donar a conéixer una de les entitats socials de Torrent, que al costat de Càritas i Creu Roja, estan redoblant esforços per ajudar en aquesta crisi sanitària i econòmica.

De la mà el seu fundador i exconcejal del PP a Torrent, Javi Noguera, De Rosa ha pogut conéixer el projecte del Camp de Futbol de l’Alter i la filosofia de l’Evangèlic F.C., amb els menors i joves en risc d’exclusió social d’alguns barris de Torrent, així com el seu lema de “si no estudies, no jugues”, amb el qual des del club animen als seus jugadors a no descurar els seus estudis. Al costat del camp de futbol, el senador valencià ha conegut també la casa familiar “Temps d’Esperanza”, l’Escola de Música i el projecte de pisos tutelats.

Posteriorment s’han desplaçat fins a l’església evangèlica “Temps de Collita”, per a conéixer millor la labor social que allí realitzen amb moltes famílies en dificultats, que s’han augmentat a causa de la paralització de l’economia durant el confinament. El pastor Xoan Castro i Beu Heimerl els han ensenyat totes les instal·lacions i la labor que desenvolupen.

Fernando de Rosa ha destacat que “d’aquesta crisi sanitària hem aprés que s’ix ajudant als altres, sent portadors de valors humans que engrandeixen com la labor que realitza Nova Vida i el seu equip de voluntaris amb els joves i les seues famílies”. De Rosa també ha agraït a Folgado aquesta visita, per a conéixer millor la labor que aquesta associació està realitzant en barris de la ciutat que ell bé coneix, de la seua etapa de jutge a Torrent.

Per part seua, Folgado ha agraït al senador Fernando de Rosa aquesta visita, ja que “la labor social que des de Torrent estan realitzant associacions com a Nova Vida, Càritas i Creu Roja és extraordinària, ja que, en aquests moments estan donant tot per les famílies més necessitades i són el cor de Torrent”.