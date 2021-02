Fernando Delgado, nou president del Patronat del Museu de Belles Arts de València

Print This Post

Ha sigut triat pel seu reconegut prestigi nacional en l’àmbit social i cultural

La primera reunió del Patronat se celebrarà el pròxim 23 de febrer

El president del nou Patronat del Museu de Belles Arts de València serà Fernando González Delgado. El nomenament del periodista i escriptor de reconegut prestigi nacional en l’àmbit social i cultural es publica demà en el DOGV en virtut del Decret 27/2020, de 28 de febrer, que regula el reglament d’organització i funcionament del Museu de Belles Arts de València.

La trajectòria periodística de Delgado passa per una extensa experiència en premsa, ràdio i televisió, compatibilitzada amb la seua professió d’escriptor. En 1995 va guanyar el Premi Planeta per ‘La mirada del otro’; en 2015, el Premi Azorín per ‘Sus ojos en mí’, i la seua última novel·la va ser ‘El huido que leyó su esquela’. Els huit llibres de la seua obra poètica van rebre els premis Julio Tovar i Antonio de Viana, i va publicar llibres d’articles i assajos. De 2015 a 2019 va ser diputat de les Corts Valencianes i membre de la Comissió de Cultura de la institució.

Les funcions de la Presidència del Patronat se centren a convocar, presidir i dirigir les sessions del Patronat, amb l’atribució del vot diriment; fixar l’ordre del dia de les sessions del Patronat i la proposta dels acords que ha d’adoptar; representar el Museu en els actes de caràcter institucional; supervisar les despeses, així com supervisar l’aprovació, l’adjudicació i la signatura dels contractes de depòsit, i autoritzar per a assistir a les sessions del Patronat, amb veu però sense vot, persones especialistes o expertes en els assumptes o les matèries determinades en què siga necessària la seua intervenció.

La primera reunió del Patronat se celebrarà el pròxim 23 de febrer. Cal recordar que en el nou decret s’amplia el nombre de membres de l’òrgan museístic, que està compost per la Presidència i 24 vocals, dels quals tres tenen la condició de vicepresidents.

Els membres del Patronat han sigut triats entre la societat civil valenciana i entre especialistes i tècnics vinculats amb l’àmbit artístic, que componen un òrgan plural en què estan representats tots els interessos i les sensibilitats implicades en el Museu.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport està representada per: Carmen Amoraga Toledo, directora general de Cultura i Patrimoni, que exerceix de vicepresidenta primera; Raquel Tamarit Iranzo, secretària autonòmica de Cultura i Esport; Pablo González Tornel, director del Museu de Belles Arts de València; i Gemma Contreras, subdirectora de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació.

Els representants del Ministeri de Cultura són: Javier García Fernández, secretari general de Cultura, que exercirà de vicepresident segon del Patronat; María Dolores Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz, directora general de Belles Arts; Carmen Jiménez Sanz, subdirectora general de Museus Estatals; i Jaume Coll Conesa, director del Museu Nacional de Ceràmica i Arts Sumptuàries González Martí.

El president de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, Manuel Muñoz, assumeix la tercera vicepresidència del Patronat.

En representació de la societat civil valenciana, la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles ha proposat a Álvaro Gómez Ferrer, arquitecte i vicepresident de la Reial Acadèmia; i a Pilar Roig, catedràtica emèrita de restauració de la Universitat Politècnica i secretària de la Reial Acadèmia.

Les universitats públiques valencianes han nomenat el catedràtic d’Estètica i Teoria de l’Art de la Universitat de València, Román de la Calle; l’Ajuntament de València, a Javier García, director de la Casa Museu Benlliure; i el Consell Valencià de Cultura, a Amparo Carbonell, catedràtica de Processos Escultòrics de la Universitat Politècnica de València.

La Diputació d’Alacant ha proposat a Joaquín Romà Pérez, exdirector del Palau d’Altea; la de Castelló, a Víctor Manuel Mínguez Cornelles, catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat de Jaume I; i la de València, a Ester Alba Pagán, vicerectora de Cultura de la Universitat de València.

Com a vocals de prestigi nacional o internacional en l’àmbit artístic o social han sigut nomenats per part de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles: Ximo Company Climent, catedràtic d’Història de l’Art de la Universitat de Lleida, exdirector del Museu de Belles Arts de València i membre de la Reial Acadèmia de Sant Carles; i José María Luzón Nogué, director de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Ferran.

Els representants de les universitats públiques són: Wenceslao Rambla Zaragozá, catedràtic d’Estètica i Teoria de les Arts a la Universitat Jaume I; i Rosa María Castells González, directora del Museu d’Art Contemporani d’Alacant.

I la Conselleria ha nomenat: Reyes Marzal Raga, professora de Dret Administratiu a la Universitat de València; Emili Gascó Ibàñez, membre de l’Associació d’Amics del Museu; i Javier Martí Oltra, cap de secció de Museus i Monuments de l’Ajuntament de València.

Les vocalies, a excepció de les vocalies nates, exerciran les seues funcions per un període de tres anys a comptar de la data del seu nomenament, i podran ser nomenades novament per a períodes de la mateixa duració.