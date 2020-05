Fernando Pascual “El dia després en l’esport està cada vegada més prop d’Alzira”

Connect on Linked in

Setmanes de confinament, d’incertesa i, per causa major i necessària, de canvi absolut en les nostres rutines. De sobte hem passat a experimentar una altra manera d’afrontar el dia a dia distint de com el realitzàvem. Amb l’estat d’alarma decretat i el consegüent tancament de les instal·lacions esportives no hem tingut més remei que reinventar-nos i convertir la nostra casa en un gimnàs improvisat on poder exercitar el nostre cos.

Els utensilis més inversemblants han passat a ser eines per a realitzar l’activitat física. Hem aguditzat el nostre enginy per tal d’utilitzar utensilis del nostre voltant per a l’exercici en casa. Per posar-ne només uns exemples: botella d’aigua, cadira, pal de granera…

Han transcorregut les setmanes, hem anat guanyant terreny al coronavirus, s’han anat relaxant les mesures de confinament i de nou podem eixir al carrer per a realitzar activitat física.

El dia després en l’esport està cada vegada més prop, encara que de segur tardarem mesos a tornar a la normalitat com estem acostumats a viure-la en cada una de les instal·lacions esportives, però tot anirà normalitzant-se i tornarem a la nostra quotidianitat tal com la vam deixar el 13 de març de 2020, just el dia abans del decret de l’estat d’alarma.

Amb les instal·lacions esportives al nostre abast hem de seguir fidels a la nostra dosi d’exercici, per tots i cada un dels beneficis que ens reporten: prevenció de malalties; millora del funcionament de l’organisme; augment en l’esperança de vida; afavoriment de les relacions socials i dels valors positius; millora de la salut mental; estat emocional equilibrat…

Per tots estos beneficis i per molts més cal seguir avant amb l’activitat física adequada i de forma continuada, ja que es tracta de la manera més fàcil i barata d’invertir en salut.

Els esportistes d’Alzira heu demostrat una gran dosi de comprensió i civisme respectant cada una de les fases per les quals hem hagut de travessar i per això teniu tot l’agraïment des de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Alzira. Com a regidor d’Esports no tinc més que admiració cap a tots els clubs i escoles esportives de la nostra ciutat pel vostre exemplar comportament: Club de Petanca; Club de Karate; Unió Esportiva Alzira; Associació d’Ajuda al Futbol Base; Penya l’Ham; Dojo Alzira Shotokan; Club Atletisme La Rabosa; Judo Club Alzira; Rugby Club Alzira; Ciutat Alzira Futbol Base; Club Billar Alzira; Club Alzira Futbol Sala; Club Colombicultura l’Alzirenya; Club Escacs Alzira; Club de Tir Olímpic; Motoclub Alzira; Club Nou Bàsquet Alzira; Club Esportiu Caça i Tir Sant Bernat; Associació de Caçadors; Club Alzira Tennis Taula; Club Handbol; Club Halterofília; Club d’Atletisme; Club de Frontennis; Club de Pilota Valenciana; Club Ciclista; Club de Futbol Veterans; Societat Alzirenya de Muntanyers; Club Triatló; Club Gimnàstica Rítmica; Club Alzira Patina; Alzira Piragüisme Club Esportiu; Club de Patinatge Wheeling; Club Soul Bikes; Club Taekwondo; Club de Natació Trencaones; Club de Tennis; Club Tenisquash; Club Ciclista Tulell; Club Atletisme Crespo Runners; Club Nou Vòlei; i Club Esportiu Leo.



Gràcies a totes i tots per fer d’una situació complicada una oportunitat per seguir engrandir-nos. Tal com determinen els psicòlegs, passar per moments d’incertesa propicia que les persones evolucionem, i ens obliga a reconstruir-nos no només a nosaltres mateixos sinó a tot el que ens envolta.



Sens dubte que des d’ara ens alliberarem d’antigues percepcions i canviarem el nostre criteri d’importància sobre les coses i la presa de decisions. Les situacions adverses poden ser influents fins al punt d’obligar-nos a pensar en qüestions sobre les quals d’una altra manera no hauríem reflexionat, així que mirem la part positiva de tot açò i que els valors de superació, sacrifici, entrega i lideratge que van associats a l’esport pugam seguir aplicant-los en la nostra passió per l’esport.



Alzira ha sigut, és i ho serà una ciutat d’on han sorgit importants esportistes de diverses modalitats, així que cap circumstància, tampoc esta, ens llevarà la il·lusió i la passió per l’esport.



Fernando Pascual Moscardó

Regidor d’Esports