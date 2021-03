Fernando Romay, Ana Belén Álvaro i la mascota Lola arriben a Torrent per a promocionar l’Eurobasket Femení 2021

Connect on Linked in

La Federació Espanyola de Bàsquet organitza uns tallers de foment de l’esport i hàbits saludables en una campanya de promoció del campionat europeu de básquet femení

L’Ajuntament de Torrent ha col·laborat en la campanya de promoció de l’Eurobasket Femení 2021 amb la presència de l’alcalde Jesús Ros i els principals representants de les àrees d’Educació, Cultura i Esports, les regidores Patricia Sáez i Susi Ferrer, i el diputat d’Esports, Andrés Campos.

Jesús Ros ha agraït a la Federació Espanyola de Bàsquet l’elecció de la nostra ciutat com una de les plataformes per a promocionar el básquet femení i, en particular, la pròxima celebració a València de la fase final de l’Eurobasket Femení 2021.



Per part seua, Andrés Campos ha destacat els avanços que en matèria esportiva s’estan aconseguint a la ciutat de València i tota l’àrea metropolitana, en consagrar-se aquest com un destí idoni per a la pràctica esportiva professional, tant per les condicions climàtiques com pel creixement i el desenvolupament d’instal·lacions poliesportives capaces d’albergar les millors competicions internacionals.



En una sessió d’entrenament i d’activitats físiques dirigides pels convidats d’excepció -Fernando Romay, Ana Belén Álvaro i la mascota Lola-,

els xiquets i xiquetes del col·legi Lope de Vega han gaudit d’una jornada festiva organitzada amb motiu de la pròxima celebració d’aquest campionat.