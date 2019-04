Ferran Barberà, Clara Ferrando i Xavi Hervàs han presentat les seues candidatures per Compromís a Guadassuar demostrant que són imparables.

Print This Post

A Guadassuar ha tingut lloc l’acte de Presentació de les Candidatures de Compromís, amb el seu lema “Imparables”.

Ferran Barberà será el seu candidat a les Corts Valencianes, Clara Ferrando ho farà al Congrés i Xavi Hervàs al Senat, persones que sense cap dubte oferiran la seua valúa personal a un projecte de comunitat.

El 28 d’abril es voten les eleccions a la Generalitat Valenciana i generals. És el moment de decidir si continuem avançant i millorant la vida de les persones o si tornem al passat. Els tres candidats ens expliquen que poden aportar al Senat, al Congrés i a les Corts Valencianes.

El més important per a ells són els valencians I valencianes.

Per un tracte just, Compromés estan imparables per lluitar pels valencians.