Ferrocarrils de la Generalitat presenta el curtmetratge ‘Les xiques no perden el tren’ amb motiu del 8 de març

El documental ha sigut dirigit per Paqui Méndez i compte amb la participació de diverses treballadores de l’empresa pública

La presentació tindrà lloc el divendres a la vesprada en el MuVIM i s’emetrà en À Punt el diumenge 7 de març

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha produït amb motiu del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona, el curtmetratge documental ‘Les xiques no perden el tren’, dirigit per Paqui Méndez i protagonitzat per una àmplia representació de treballadores de l’empresa pública.

Aquesta producció aborda l’experiència de diferents protagonistes sobre la incorporació de la dona a un sector tan masculinizado com el ferroviari, sent FGV el marc laboral de les dones que participen.



El documental, dirigit per la directora Paqui Méndez, es presentarà oficialment la vesprada del divendres 5 de març a les 17.00 hores en el MUVIM (Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat), amb la presència del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España i la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, juntament amb l’equip de producció i protagonistes del documental.

La reproducció de ‘Les xiques no perden el tren’ es podrà, a més, seguir en ‘streaming’ al mateix temps que es visiona en el MUVIM a través del canal de Youtube de la Generalitat (consultar ací). A més, està prevista la seua emissió en À Punt, la vesprada del diumenge 7 de març a les 18.40 hores.

Altres iniciatives d’FGV

Al seu torn, i com en anys anteriors, FGV ha previst aquesta mateixa setmana que en estacions i xarxes socials de Metrovalencia i TRAM d’Alacant es done visibilitat a frases i missatges per a conscienciar sobre el paper de la dona en l’àmbit social i laboral i amb referència a la situació provocada per l’actual crisi sanitària.0

També s’han instal·lat cartells commemoratius en diferents estacions de València i Alacant, com a part de la campanya promoguda pel Institut dels Dons.

El mateix divendres 5 de març tindrà lloc, organitzat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, el seminari web ‘Lideratge femení en el sector del transport’, en el qual intervindran dones amb llocs directius i treballadores en l’àmbit del transport de viatgers i mercaderies i de l’activitat marítima i portuària. En concret, per part d’FGV participarà Alicia Murcia, tècnica del lloc de comandament.

Finalment, en la seu d’FGV a València Sud s’homenatjarà a totes les treballadores de l’empresa pública amb una xicoteta exposició de fotografies i documents, sobre la labor de les dones en el ferrocarril i la seua evolució.