Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana col·labora en la campanya de sensibilització i captació de sòcies i socis de Llogarets Infantils

L’ONG reparteix informació en les principals estacions de la xarxa de Metrovalencia

L’activitat de conscienciació forma part de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de l’empresa pública des de Línia 0

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) col·labora, dins de les accions de Línia 0, amb l’associació Llogarets Infantils en la seua campanya anual de sensibilització i captació de sòcies i socis, cedint espai en els vestíbuls de les estacions principals de *Metrovalencia on s’instal·la una taula informativa.

Aquesta taula està atesa pels seus equips de “Diàleg Directe”, i la informació va dirigida al públic que transita per les instal·lacions de l’empresa pública. Actualment, a causa de la situació de pandèmia per la COVID-19, les persones col·laboradores porten en tot moment màscares, mantenen la distància de seguretat i disposen de gel hidroalcohòlic per a la higiene de mans.

Durant aquesta setmana la iniciativa de Llogarets Infantils s’ha desenvolupat en les estacions de Colón i Xàtiva i, la setmana vinent, ho farà els dies 29 i 30 en la d’Àngel Guimerà.

Llogarets Infantils SOS, https://www.aldeasinfantiles.es/, és una Organització No Governamental (ONG) internacional i sense ànim de lucre d’ajuda directa a la infància vulnerable. És membre de la Unesco i té un assessor permanent en el Consell Econòmic i Social de l’ONU.

L’organització protegeix les xiquetes i xiquets que s’han vist privats de la cura parental i els brinda un entorn familiar protector en el qual puguen créixer sentint-se volguts i respectats, també treballa per a enfortir famílies

vulnerables perquè puguen atendre adequadament els seus fills i acompanya als joves en el seu procés de maduració en independència.

A Espanya és present en deu comunitats autònomes. A València, tenen un Centre de Dia en el barri de Benicalap, on en 2020 van atendre 34 famílies que estaven passant per dificultats. Des dels Centre de Dia secunden i enforteixen a aquestes famílies perquè puguen recuperar-se. L’objectiu és evitar que pares i fills hagen de separar-se.

RSC i Línia 0

Aquest tipus d’activitats de conscienciació formen part de la labor de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) que realitza FGV des de Línia 0 sense cap cost per a l’empresa pública. Dins de les col·laboracions se cedeixen de manera gratuïta espais en trens i estacions per a donar a conéixer entre les persones viatgeres aquest tipus de propostes.

Línia 0 és una iniciativa que parteix de la responsabilitat de l’empresa amb la societat, propiciant un fòrum solidari, capaç d’atendre propostes sense ànim de lucre i que reporten un benefici al conjunt de la societat.