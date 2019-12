Festa de la Puríssima 2019 a Montortal

Connect on Linked in

Els veïns de Montortal celebren de nou la festivitat de la Puríssima, la seua Patrona, amb una programació d’activitats que comencen el dijous 5 de desembre, passant per el Dia de la Constitució i que tanquen el 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció.

La programació arranca la nit del dijous amb el tradicional tancament de carrer i enllumenat de les festes, un acte en el que els veïns i veïnes es reuneixen per a vestir de gala Montortal. Al dia següent comencen els campionats de petanca i de truc, i es col·locarà un castell inflable a la plaça per a tots els xiquets i xiquetes.

Per al dissabte de matí hi ha programada una despertà de carcasses i tronadors, i el campionat de dominó, i per a la vesprada una sèrie de jocs gegants per a tots. La nit arrancarà amb un sopar d’entrepà a la carpa del carrer principal, i en acabar, la gran revetla, amb una disparada de focs de artifici.

Però, el dia gran quedà reservat pel 8 de desembre. Una nova despertà de carcasses i tronadors anunciarà a tots els veïns i veïnes de Montortal la festivitat de la patrona. Al matí la Colla la Rosca encapçalarà un passa carrer que finalitzarà amb la solemne missa de la Puríssima. Una vegada acabada, es celebrarà la tradicional processó, acompanyats per la banda de música de l’associació Musical Filharmònica Alcudiana, i que donarà pas a una gran traca i vi d’honor al qual es sumaran diferents membres de la Corporació Municipal, així com els festers i festeres de Montortal.

Finalment les festes de la Puríssima per al 2019 tancaran amb un dinar de germanor, on els vora 400 assistents podran gaudir d’una paella gegant i de la gran revetla, que donarà el punt final a aquesta festa tan enraigada al nostre poble.