Festa, esport i alta participació en la 27a edició de la Quarta i Mitja Marató Paiporta-Picanya

Mapi del Coso, Julián Ramírez, Jordi Baixauli i Sandra Sebastián s’imposen en les diferents proves





Paiporta i Picanya varen acollir aquest diumenge la 27a edició de la Quarta i Mitja Marató, una de les proves clàssiques de l’atletisme valencià, que ha consolidat una participació per damunt dels 1.300 corredores i corredors. En la distància més llarga, l’ex-campió d’Europa i d’Espanya, Julián Ramírez, de 48 anys, es va imposar en homes. En dones, va guanyar Mapi del Coso, del Club d’Ateltisme paiportí solidari Von Hippel-Lindau. Quant a la Quarta, Sandra Sebastián va arribar la primera en dones, i el paiportí Jordi Baixauli va repetir el triomf de 2018 en homes.



Els carrers de Paiporta i Picanya, així com el terreny d’Horta que uneix ambdós localitats, es varen convertir en un circuit de carreres per unes hores en una de les competicions més antigues i populars de quantes se celebren, que va estar organitzada un any més pel Club Atletisme Paiporta i el Club Atletisme Camesllargues de Picanya, així com pel Servei Municipal d’Esports de Paiporta i el de Picanya.



En finalitzar la prova, l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, l’alcalde de Picanya, Josep Almenar, i la regidora de Joventut i Esports paiportina, Marian Val, qui va disputar la Mitja marató, varen fer entrega dels trofeus en les diferents categories. El club Von Hippel-Lindau va obtindre doble recompensa, amb la victòria de Mapi del Coso i el pernil com a club més nombrós en la carrera.



Martín va agrair, a més, el treball de la Policia Local de Paiporta, de Protecció Civil i d’ESPAI “perquè tot estiguera a punt”, i va enaltir el “treball conjunt de dos administracions veïnes, colze a colze amb els clubs organitzadors, per a mantenir el vigor d’una carrera que és un tresor i a la qual cal continuar donant suport”, va concloure.