Festes i Esport s’unixen en la X Volta a Peu de les Falles/ca Runners de l’Horta Castellar-l’Oliveral

Connect on Linked in

La tradició festiva valenciana més representativa i l’esport s’unixen este diumenge a la ciutat amb la celebració de la X Volta a Peu de les Falles/CA Runners de l’Horta Castellar-l’Oliveral, nova cita del XV Circuit Divina Pastora de Carreres Populars de València. Amb eixida al carrer de les Barques i meta a la plaça de l’Ajuntament, la Volta a Peu de les Falles és una de les més representatives de la ciutat.



Una combinació que la regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, ha destacat. “El marcat caràcter popular d’una prova que discorre pel centre de la ciutat conjuminant dues de les principals tradicions de València: la carrera a peu i les Falles”. A més, ha subratllat el caràcter inclusiu de la carrera posat que ”pot participar qualsevol persona de qualsevol edat i condició”.



Amb un recorregut total de 6.050 metres, és l’única prova que discorre pel centre històric de la ciutat, inclosa la zona per als vianants de la plaça de la Mare de Déu i l’entorn de la Seu. L’esdeveniment està organitzat per la Fundació Esportiva Municipal (FDM) amb la col·laboració de la Junta Central Fallera (que premiarà a la comissió fallera amb major participació en els Premis al Mèrit Esportiu) i el club C.A Runners de l’Horta Castellar-l`’Oliveral.



Per la seua part, el president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, ha incidit en que “suposa un nou punt de trobada entre l’esport i les Falles, ja que són nombrosos els fallers i falleres que participaran en la carrera, bé com a corredors, bé animant amb les seues comissions”.



Un protagonisme faller que va molt més enllà. La fallera major de València 2020, Consuelo Llobell, i la seua cort d’honor seran les encarregades de donar el tret d’eixida d’una Volta a Peu dels Falles que discorre pels carrers Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueria, carrer del Mar i carrer de la Pau per a finalitzar en la Plaça de l’Ajuntament.

Les i els atletes amb dorsal preferent (A, B, C i D) seran els primers a eixir a les 09.00 hores, 4 minuts després faran el propi la resta de corredors i corredores. Finalment, a les 09.05 hores, serà el torn dels inscrits i les inscrites en les modalitats no competitives de marxa a peu i marxa nòrdica.

L’itinerari previst discorrerà per les vies següents: carrer de les Barques, Pintor Sorolla, plaça d’Alfons el Magnànim, Palau de Justícia, plaça de la Porta de la Mar, carrers de Colón, Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueria, Comte de Trénor, Mur de Santa Anna, plaça de Sant Llorenç, carrer de Navellos, plaça de la Mare de Déu, plaça de l’Escolania de la Mare de Déu dels Desemparats, carrer de la Llenya, plaça de l’Almoina, carrers del Palau i de la Barcella, plaça de la Reina, carrers del Mar, General Tovar, de la Pau, plaça de la Reina, carrer de Sant Vicent Màrtir i plaça de l’Ajuntament.



TANCAMENT DELS CARRERS



L’accés al carrer de les Barques i la plaça de l’Ajuntament es tancarà a les 06.00 hores per a procedir al muntatge de l’eixida i la meta. En canvi, els túnels del passeig de la Petxina estaran oberts al trànsit (la superfície, no) i al carrer de Xàtiva s’habilitaran trams per al pas de vehicles entre els carrers de Russafa i d’Alacant, entre Bailén i Convent de Jerusalem, i entre els carrers de Sant Vicent i de Jesús. Pel que respecta a la plaça de la Porta de la Mar es deixaran els dos carrils interiors de la rotonda per al pas de residents i autobusos.



La finalització de la carrera està prevista al voltant de les 10.30 hores, i els treballs de neteja i retirada d’elements d’eixida i meta conclouran cap a les 11.30 hores.