FGV preveu recuperar la connexió de metro entre Paiporta i Castelló abans de l’estiu

Castelló abans que finalitze l’estiu. Alfonso Novo, director gerent de FGV, ha indicat que la reactivació d’aquest tram de la línia 1, que va quedar molt afectat per la recent dana, està prevista per a “primers de juliol o finals de juny”. Actualment, aquesta secció està sent coberta amb serveis de bus substitutori.

Novo ha destacat que la prioritat de FGV és restablir el servei de metro en aquest tram abans de l’estiu, encara que ha reconegut que “faltaran detalls” per a resoldre completament, com ara la reparació definitiva de les instal·lacions o la reactivació de les oficines afectades. A més, ha assenyalat que algunes estacions, com la de Paiporta, van quedar “totalment destrossades” i requeriran una reconstrucció completa, mentre que altres, com la de Picanya, necessitaran obres més extensives.