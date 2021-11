Figures falleres dels rituals de la Festa s’exposaran de manera permanent en la façana del Museu de la Festa d’Algemesí

Connect on Linked in

Les celebracions commemoratives del 10 aniversari de la declaració de la Festa de la Mare de Déu de la Salut com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat s’iniciaran demà divendres 26 en la façana del Museu.

Dos conjunts fallers realitzats en material no degradable donaran la benvinguda als visitants de manera permanent a partir de demà, per a commemorar el 10è aniversari de la Festa (28 de novembre de 2011) i el 5è aniversari de la declaració de les Falles (29 de novembre de 2016) com a patrimonis UNESCO. El conjunt ocuparà els balcons de la façana del Museu com a benvinguda als visitants i dotarà a l’entorn d’un atractiu turístic per a la ciutat.

Les figures que representen als rituals de la Festa han sigut realitzades pels artistes locals Víctor Hugo Giner Blasco, Juanjo Salom i Salvador Ferrís. En paraules de Palma Egido, regidora de Festes i de Promoció Econòmica, aquesta iniciativa va nàixer durant el passat 2020 amb l’objectiu de “participar en l’agermanament dels dos patrimonis d’Algemesí al mateix temps que s’impulsa l’activitat econòmica en un sector com el dels artistes fallers molt afectat per la pandèmia.”

La seua inauguració es durà a terme demà a la vesprada. A les 19h00 tindrà lloc la recepció a l’Ajuntament de les autoritats, entre elles la fallera major de València, Carmen Martí Carbonell, seguida d’una cercavila a toc de dolçaina i tabal fins al Museu Valencià de la Festa, seu on es va preparar l’expedient UNESCO. En arribar es projectarà un espectacle de llum i so sobre la façana i s’obriran les portes del Museu per a inaugurar l’exposició sobre la retrospectiva de la Festa i de totes les iniciatives, locals, nacionals i internacionals que han tingut lloc al voltant d’aquesta durant els últims 10 anys.

A banda, els actes commemoratius continuaran aquest diumenge al matí amb el I Concurs de Gastronomia Local a la Plaça Major; el pròxim divendres 3 de desembre a les 19h amb la conferència Les Danses d’Algemesí a la Biblioteca Municipal així com la Dansà a la Mare de Déu de la Salut, una ballada popular de les danses locals, que tindrà lloc el dimarts dia 7 a la Plaça Major. Per últim, com a acte de clausura de l’efemèride, la processó de la Mare de Déu de la Salut al complet tornarà a recórrer els carrers del centre de la ciutat per primera vegada des del 2019, eixint des del Museu el matí del dia 8 de desembre a les 11h30.